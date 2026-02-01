【水象星座運勢】02/02 巨蟹座存款規劃、天蠍座減少虧損、雙魚座多做行善

年底九合一大選在即，民進黨內部卻是大小風波不斷，除了前總統陳水扁頻頻針對時事表態之外，前總統蔡英文更是被點名「回鍋政壇」，掀起各界對於總統賴清德「不適任」的質疑；前立委郭正亮指出，比起綠營的老將，賴清德更在意的是台北市長蔣萬安。郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中指出，賴清德現在最在意的人不是蔡英文，而是蔣萬安，因為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次訪台，雙方卻......

風傳媒 ・ 1 天前 ・ 160 則留言