【水象星座運勢】02/09 巨蟹座進度斬獲、天蠍座順利獲利、雙魚座階段目標
巨蟹座
工作：進度大有斬獲
感情：信任伴侶能力
財運：可以繼續投資
巨蟹幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：牡羊
天蠍座
工作：歡慶業績成長
感情：完成個人目標
財運：投資順利獲利
天蠍幸運色：藕紫色
貴人：金牛
小人：處女
雙魚座
工作：放下個人執著
感情：建立好的交流
財運：完成階段目標
雙魚幸運色：鮮黃色
貴人：天蠍
小人：射手
更多太報報導
【土象星座運勢】02/09 金牛座重要會議、處女座理性態度、魔羯座重要協議
【風象星座運勢】02/09 雙子座創業角度、天秤座理性溝通、水瓶座獨立自主
蘇飛雅談星》2026誰的桃花搶先開？金火星共舞掀愛情巨浪 這族群閃愛機率高
其他人也在看
星座運勢/唐綺陽運勢週報：2/9-2/22 做自己備受壓力 雙子溝通卡關需耐心解釋 金牛心情開朗桃花運佳
本週金星進雙魚，眾人藝術美感提升，懂得享受休息時光，想要妝扮自己，水瓶能量影響，各大百貨聚集人潮、生意強強滾。土星進牡羊，要做自己卻也承擔壓力，表達自我過程艱辛，能帶來突破的力量。水星停滯，除夕開始狀況多，多注意溝通與交通狀況。太陽進雙魚，季節交替能量亂，氣溫多變化，要注意健康。
一週運勢出爐！4生肖財運飆升 財神主動敲門
民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享2026年2月8日至2月14日十二生肖運勢，其中生肖牛、生肖兔、生肖雞、生肖豬，這4生肖的財運顯著提升。
12星座本周運勢〈02.08~02.14〉
【牡羊座】致勝技巧：發揮所長，沉著應戰。【金牛座】致勝技巧：勇於探索，收益良多。【雙子座】致勝技巧：分工互助，尋求支持。【巨蟹座】致勝技巧：彌補不足，提高能力。【獅子座】致勝技巧：整合規劃，勿強出頭…
小孟老師運勢／雙魚「加薪+桃花」一起來！3星座慎防破財
生活中心／綜合報導今日是2月7日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密12星座運勢。其中雙魚座、巨蟹座表現最亮眼，不僅事業運走高，雙魚更有「加薪在望」、桃花爆棚的好消息；天蠍座正偏財同步提升，財運明顯回溫。相較之下，處女座需慎防破財與感情糾紛，雙子座、金牛座則要留意人際與溝通誤會。小孟老師提醒，今日適合主動出擊、把握貴人，但涉及金錢與感情仍須多一分冷靜。
小孟老師運勢／荷包賺滿滿！1星座投資順利獲利
生活中心／綜合報導2月9日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中金牛座在感情方面，能得到家人祝福；雙子座在工作方面，需調整創業角度；至於財運，「這星座」投資將順利獲利，荷包滿滿。
12生肖本周運勢 屬牛事業運奪冠「氣勢最旺」
本周事業運前三名：1.牛：本週運勢氣勢如虹，再度拿下第一名。業務上，許多事情出現好兆頭，心皆在計畫中運作。2.虎：本週運勢不俗，繼續維持，為第二名。壓力轉輕。同事開玩笑必須有分寸，切忌過火，反目成仇。2.龍：本週運勢向上，越來越好，同為第二名。人氣上漲。意外多...
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
夏語心、Junior也有演《世紀血案》 致歉未查證⋯不再參與後續
電影《世紀血案》引發爭議，多位主演主演寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏皆已發聲道歉，除了表示會不參與後續活動，也喊話劇組停止製作。而其實殺青記者會當天，夏語心和韓宜邦（Junior）原本也會出席，但突然缺席，今（8）日晚間也發文致歉。
妓女淚求「帶我走」！張伯駒賭命救潘素，20年後她成畫壇傳奇
1935年的上海灘，一名妓女懇求張伯駒：「帶我走吧！我還是清白之身！」一場驚動黑白兩道的「贖人」行動，在金錢與軍權的碰撞中，悄然拉開了這段跨越世紀的驚人因緣。當時，名列民國四公子的張伯駒，正試圖從青樓救出年僅19歲的潘素，卻意外捲入軍方權力的漩渦；這場連銀元都失效的死局，最終不得不驚動青幫大亨杜月笙親自出面調停，也從此改寫了中國近代文化史的命運。（記者唐家興）
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。
田徑／「跨欄甜心」張博雅亞洲室內賽摘金 突破自我刷新全國紀錄
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
春節天氣預報！2波冷空氣接力 北東除夕開始接雨
寒流仍在發威，各地9日清晨前持續有低溫發生，高海拔山區已降到0度以下，北部、宜蘭也只剩約5度。11日至12日清晨、16日除夕至17日初一陸續有冷空氣影響，2地回歸濕冷天氣。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。