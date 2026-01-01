【水象星座運勢】1/2 巨蟹座充滿熱情、天蠍座傾慕轉相戀、雙魚座凸顯感性

2026年即將到來，一股強勁的福氣正悄悄降臨！命理專家分享：對於某些特定的生肖而言，這一年將是財富與事業雙豐收的黃金期。他們長久的堅持和努力，即將迎來最豐厚的回報。究竟是哪四個幸運的生肖，將被這股強大的運勢光芒籠罩，扭轉乾坤，讓生活品質和事業版圖達到一個嶄新的高度？就讓我們來一探究竟，深入剖析這場即將到來的財運大爆發！（記者唐家興）

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1