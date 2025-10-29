【水象星座運勢】10/30 巨蟹座耐心因應變化、天蠍座財務流動轉大、雙魚座環境多變化

蘇飛雅每日星座運勢





水象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★巨蟹座：宜檢視財務狀況，旅行、學習計劃有精進空間。耐心因應各種變化。

★天蠍座：家人關係有些緊張，愛是甜蜜負荷。財務流動轉大，留心收支平衡。

★雙魚座：環境多變化，需要和麻煩人物保持距離。保持充足睡眠，注意交通。

今日星象總覽

水瓶座上弦月登場，正在專注發展的事情，容易面臨群體聲音或環境考驗，某個突發狀況將帶來意外發展。可能是節外生枝的挑戰，也可能是天下掉下來的禮物。全天宜順勢而為或見縫插針，成敗取決於個人的認知與判斷力。

■留心：高處墜落、溺水、淹水、地震、交通意外。

■健康議題：小腿抽筋、靜脈曲張、手腳扭傷、落枕。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至03:37前：階段性的困難來到高點，需要耐心和冷靜解決問題。慎防突發狀況或消息出現。

(2) 03:37起：需要因應當前變化，透過合作或他人幫助，找到解決之道。午後撥雲見日，漸入佳境。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）

天秤最佳，雙子次之（好壞兩極）

