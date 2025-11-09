【水象星座運勢】11/10 巨蟹座娛樂順心、天蠍座向外發展、雙魚座事業調整

蘇飛雅每日星座運勢





水象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★巨蟹座：娛樂開心，感情浪漫。有修改或重做的需要，容易為專業事務負責。

★天蠍座：財務將有變化性調整。有朋自遠方來，適合旅行、留學、向外發展。

★雙魚座：事業或公司政策調整，容易再次拜訪重要人物。有旅行、出差機會。

今日星象總覽

月亮在巨蟹座的今天，水星將正式逆行。溝通、交通、簽約、交易相關事務，容易有返回、轉向、調整的需要，並能順利進行。有利於拜訪老友、舊地重遊、溫故知新。今天，白天優於晚上，有先開展、後收斂的趨勢。晚間適合陪伴所愛、藝文欣賞、享受居家生活。

■留心：交通事故、地震、溺水。

■健康議題：胃部疾病、消化不良、肺炎、肺積水、乳房囊腫。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1)00:00至17:40前：變化強烈，容易轉向或恢復舊狀。事情發展相對順利，或在變化的過程中，能夠得到他人幫助。

(2)17:40起：適合情感交流、藝文欣賞、靈感創作。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

