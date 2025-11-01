【水象星座運勢】11/2 巨蟹座富貴險中求、天蠍座甜蜜負荷、雙魚座拿捏界線
水象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★巨蟹座：有朋自遠方來，或有外出、旅行機會。注意交通安全。富貴險中求。
★天蠍座：愛是甜蜜的負荷。容易為情人、小孩付出，有外出、旅行的好機會。
★雙魚座：容易有外出、旅行、娛樂機會。拿捏界線，避免過度付出或受干擾。
今日星象總覽
月亮在雙魚座的今天，諸事發展將依序呈現成長、放緩、加速、放空的格局。需要在變化當中，找到剛剛好的節奏。全天適合處理個人事務、陪伴所愛，也有利於身心靈的活動。慎防謊言、假象，尤其是給你時間壓力，避免讓你冷靜評估的對象；但也要避免鑽牛角尖的內耗。
■留心：水災、塌陷、坍方、火災。
■健康議題：扭傷、腳趾受傷、腳部皮膚問題、傷口感染、頭痛。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至15:18前：順風順水，事半功倍。感情、合作、學習、旅行順利。
(2) 15:18至16:32前：困難、阻礙增加，需要耐心解決問題，或以時間換取空間。
(3) 16:32至21:18前：行動力走揚，容易為所愛付出，或有積極解決問題的動力。
(4) 21:18至23:39前：大勢底定，暫時難有轉圜空間，適合例行公事、休閒、休息。
(5) 23:39起：大環境氣氛轉變，由被動隨興轉為主動積極，新的想法或創意浮現。不妨早點休息，明天趁早開始。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
巨蟹、天蠍最佳，雙魚次之（好壞變化多端）
