【水象星座運勢】11/22 巨蟹座忙碌充實、天蠍座接受異見、雙魚座扛下壓力
水象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★巨蟹座：忙碌充實，容易有外出機會，但要檢查該帶的東西，注意交通安全。
★天蠍座：感情浪漫，合作順利。需要嘗試接受他人觀點。慎防意外帳單出現。
★雙魚座：事業或人生方向將有新進展，需要扛下事業、主管或父母的壓力。
今日星象總覽
月亮在射手座的今天，太陽移入射手座，進入新的節氣。火象星座能量走揚，大環境氣氛轉趨明亮。然而，受到土星和海王星的影響，仍有陰霾遮光，事情發展易受阻礙而放慢，需要耐心解決問題，或稍做休息，下週再出發。
■留心：火災、地震、坍方、塌陷、交通意外。
■健康議題：腿部受傷或扭傷、骨折、髖關節問題。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至21:14前：變化增加，挑戰出現。需要耐心解決問題，貪多嚼不爛，注意交通安全
(2) 21:14起：大勢底定，暫時難有轉圜空間。適合例行公事、休閒、休息。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：白羊、獅子。
