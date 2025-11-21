【水象星座運勢】11/22 巨蟹座忙碌充實、天蠍座接受異見、雙魚座扛下壓力

[Newtalk新聞] 美國海軍陸戰隊最近兩個月，頻仍往返距離台灣僅110公里的與那國島久保良港，運送醫療物資。美國《海軍新聞》（Naval News）報導，美國海軍陸戰隊在與那國島的持續存在，可阻止解放軍海軍進入更廣闊的太平洋海域，同時還能作為後勤樞紐，向台灣運送裝備或物資。 報導指出，美國海軍陸戰隊計畫將日本最偏遠的離島與那國島打造為其「第一島鏈」策略的核心，往返運送醫療物資和災害應變設備的步伐也日益加快。 今年，向與那國島的駁船運輸最初是為第12近海後勤營進行初步作戰能力驗證，該營已向島上部署了野外訓練裝備，以支持與「堅定之龍2025」演習相關的任務。據第三海軍陸戰隊遠徵軍官員稱，初步演習包括戰鬥傷者撤離和急救，這些都是「堅定之龍2025」演習在日本西南諸島的關鍵要素。 「堅定之龍2025」演習的部署物資包括貨櫃、冷藏設備和飲用水。物資被卸載到島上，並運往位於島上的日本自衛隊與那國島營地。 9月15日至16日，海軍陸戰隊在兩天內卸載了18個20英尺ISO標準貨櫃、兩個水箱（SIXCON）和一個40英尺冷藏貨櫃。卸載的貨櫃於9月19日返回那霸軍事港。 根據美國海軍陸戰隊的計畫文件，

