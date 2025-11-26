【水象星座運勢】11/27 巨蟹座防人事變動、天蠍座保持冷靜、雙魚座步步為營

蘇飛雅每日星座運勢





水象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★巨蟹座：生活忙碌，容易處理財務、保險、投資。娛樂運旺。慎防人事變動。

★天蠍座：生活愜意，容易為家人、住所、交通花錢。保持冷靜，家和萬事興。

★雙魚座：溝通、交通、遠距、法律事務面臨挑戰，需要謹言慎行，步步為營。

今日星象總覽

月亮在水瓶座的今天，諸事發展先順後亂。上午，人際關係看似和諧，接近中午，意見分歧的情勢轉強。計劃開始趕不上變化。由於土星將在明天(11/28)正式順行，上弦月也將登場，階段性的瓶頸浮現。水星將於本週日(11/30)結束逆行，不妨保持耐心，順勢而為。等待下一週再衝刺。

廣告 廣告

■留心：高處墜落、交通意外、地震、中斷。

■健康議題：小腿抽筋、腳踝扭傷、靜脈曲張、自律神經失調。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至07:09前：按部就班，小事可成。

(2) 07:09至19:33前：溝通、交通、交易狀況增加，宜謹慎處理利益、權力相關事務。

(3) 19:33起：變化、震盪的能量加劇，一動不如一靜，適合養精蓄銳，提早休息。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）

雙子、天秤

更多太報報導

【土象星座運勢】11/27 摩羯座謹慎評估合作、金牛座做好情緒管理、處女座注意文化差異

【風象星座運勢】11/27 天秤座易為愛花大錢、水瓶座事業壓力大、雙子座交通奔波

蘇飛雅談星》水星逆行4星座最有感！多做一步就能化解 各星座影響全收錄