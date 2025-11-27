【水象星座運勢】11/28 巨蟹座忙碌奔波、天蠍座投資宜慎、雙魚座正面思考

在年末的衝刺階段，單靠個人的努力往往不夠，若能獲得貴人的強力支持，事業和生活將如虎添翼。塔羅牌老師艾菲爾表示，這段時期，宇宙能量場特別青睞那些充滿熱情、樂於助人或態度真誠的生肖，將他們的努力轉化為實質的人脈回報。 「貴人運爆棚」的本質，其實是你過去所種下的善緣與魄力，開始集中發芽、結果。艾菲爾老師點名「4生肖」，年末將憑藉自身獨特的魅力和特質，在關鍵時刻獲得重要的指引、資源和支援，讓2025年的收尾工作順利無阻，事業運一飛衝天。

EBC東森財經新聞 ・ 1 天前