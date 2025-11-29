【水象星座運勢】11/30 巨蟹座事業運攀升、天蠍座運勢回穩、雙魚座避免鑽牛角尖
水象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★巨蟹座：娛樂運回升，容易得到明確的承諾機會。事業運攀升，桃花朵朵開。
★天蠍座：運勢回穩。容易有閃電分合、意外相遇機會。工作運順，戀愛浪漫。
★雙魚座：避免鑽牛角尖，外國、遠距、專業的朋友將助一臂之力。財運走揚。
今日星象總覽
月亮由雙魚座移往白羊座的今天，日出前出現短暫的變化或挑戰，日出後，大放光明。受到金星和天王星對沖的影響，上午仍不乏突發狀況，午後倒吃甘蔗，漸入佳境。由於金星將在明天移入射手座，和感情、合作、金錢、利益有關的事情，將會在明天進入新的局面。稍安勿躁，靜待時機。
■留心：地震、塌陷、交通意外、火災、溺水。
■健康議題：腳部疾病（足癬、甲癬、拇指外翻）、頭痛、喉嚨痛。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至01:40前：變化多端，困難重重，一動不如一靜。
(2) 01:40至09:07前：先前的情勢逐漸好轉，但仍然要順勢而為。適合享受清閒或浪漫時光。可能會有莫名的巧遇或聯絡。
(3) 09:07起：大環境氣氛轉為熱情。上午常有意外驚喜或變化，越晚越佳，公私皆宜。也適合養精蓄銳，為接下來的一週做好準備。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
09:07前: 巨蟹、天蠍
09:07起: 白羊、獅子、射手
更多太報報導
【火象星座運勢】11/30 白羊座重拾活力、獅子座向外發展機會、射手座留心暗桃花
【土象星座運勢】11/30 摩羯座靜心休息、金牛座人際回溫、處女座家人是貴人
【風象星座運勢】11/30 天秤座療癒休憩、水瓶座可能有停損決定、雙子座關係有些緊張
