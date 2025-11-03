【水象星座運勢】11/4 巨蟹座事業得運、天蠍座把握商機、雙魚座設立界線
水象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★巨蟹座：事業順利，得主管賞識、貴人相助、家人支持。易有額外工作出現。
★天蠍座：忙碌奔波，容易出差，有跨部門或遠距合作的需要。把握賺錢商機。
★雙魚座：家人情緒、家庭狀況帶來干擾，須有界線。適合整理佈置居家環境。
今日星象總覽
月亮在白羊座的今天，白羊座的守護星火星也將在晚間移入射手座。全天充滿開創、擴張、合作的機會，戰鬥意識將逐漸浮上檯面。全天有利於新計劃的發展。由於滿月將在明天(11/5)登場，火星對沖天王星的力量進入高潮，容易有轟轟烈烈的事件發生，幾家歡樂幾家愁，宜審慎樂觀。
■留心：火災、爆炸、交通意外、觸電、暴力血光。
■健康議題：頭痛、發燒、發炎、肌肉撕裂傷。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至19:22前：熱情洋溢，社交歡樂。事情容易快速擴張，或有突然合作的機會。
(2) 19:22起：變化轉為強烈，慎防擦槍走火或有迅雷不及掩耳的發展。保持心情平靜為佳。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：白羊、獅子、射手
