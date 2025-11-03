【水象星座運勢】11/4 巨蟹座事業得運、天蠍座把握商機、雙魚座設立界線

[Newtalk新聞] 台中市議會民進黨團於今（3）日召開記者會指出，在台中市梧棲區爆發非洲豬瘟疫情後，中央立即全力協助防疫，但台中市政府的錯誤決策卻一再的拖慢防疫進度。先是延誤採樣、疫調不明，如今更在中央規劃採樣前一日，未經通報擅自闖入案場清消，導致採樣可能需要延後、干擾整起防疫進程。 農業部長陳駿季於昨日明確表示，台中市府私自進入案場再度清消，導致環境潮濕，無法確認隔日是否能做採樣，並要求台中市政府在今晚6點前說明原因，並強調中央與地方應通力合作，而不是自走砲。 總召王立任指出，台中市政府於昨日晚間回應稱，動保處鄭姓人員「誤解指令」而擅自清消，並將對該員進行處分。民進黨團痛批，在這關鍵時刻，台中市府防疫體系還能發生這種低級失誤，指揮混亂、內部溝通失靈。若台中市府連清消作業都可以因誤會而擅自行動，那何來的防疫規定與專業？ 他痛批，盧秀燕市長口口聲聲宣稱「市府與中央攜手合作，以最高強度防疫標準嚴守防線」，實際上卻接連出錯，甚至讓基層人員成為代罪羔羊。此等自導自演式的防疫態度只會讓民眾對台中市府更加失去信任。 事議員張芬郁痛批，盧市府口口聲聲「最高規格防疫」，實際是連續出包 。中央準備採

新頭殼 ・ 21 小時前