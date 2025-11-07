【水象星座運勢】11/8 巨蟹座關係藏變化、天蠍座避免被情緒影響、雙魚座可能有意外拜訪
水象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★巨蟹座：人際關係藏變化。容易遇外國、遠距、長途交通、法律有關的挑戰。
★天蠍座：容易被所愛破財，避免被紛擾情緒影響。感情或合作關係醞釀變化。
★雙魚座：容易承擔家人、家庭壓力。手足或鄰居可能意外拜訪，環境藏變化。
今日星象總覽
月亮由雙子座移入巨蟹座的今天，天王星將退回金牛座，加上土海壓力走強，困難、阻礙、壓力、糾葛不斷，全天，一動不如一靜。適合休閒、休息。宜等待明後兩天的變化後，再做決定。由於未來一週將面臨劇烈震盪，週末不妨養精蓄銳，才能用更好的狀態迎接挑戰。
■留心：交通事故、地震、高處（空）墜落、坍方。
■健康議題：呼吸道疾病、肩頸酸痛、手部問題、肺炎。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至23:06前：計劃趕不上變化，容易有突發狀況，需要保持冷靜，見招拆招。
(2) 23:06起：情勢將要再度變化，或有轉變，或有轉機，宜靜觀其變，不妨先養精蓄銳。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
天秤座最佳，水瓶座次之
把握2026年好運，就在2026豐盛之書：https://user207716.pse.is/87q5nr
買紙送電，Readmoo讀墨電子版將同步推出。
可搶先註冊：https://user207716.pse.is/87q62r
讀墨新會員享 30 天不限次數 75 折，再送 150 元購書金！
