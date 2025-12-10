【水象星座運勢】12/11 巨蟹座生活忙碌、天蠍座社交活躍、雙魚座且戰且走

蘇飛雅每日星座運勢





水象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★巨蟹座：生活忙碌，避免認知落差或好意被濫用。意外邀約或旅行計劃出現。

★天蠍座：社交活躍，有請客或墊錢機會。生活愉快。洞察力強，能一針見血。

★雙魚座：且戰且走，容易扮演合作、配合、支援的角色。學習、旅行運走揚。

今日星象總覽

月亮在處女座的今天，事情常有預期外發展，可以接受，未必滿意。留心潛在變化，避免衝動決定。由於下弦月將在明天登場，水星也在明天進入射手座，我們將來到交叉路口，必須選擇放棄、轉向或繼續前進。如同我先前的影片提及，17日後或20日/21日後，又會是全新開始。

廣告 廣告

■留心：交通意外、地震、坍塌。

■健康議題：便秘或腹瀉，消化不良、小腸/胰臟/膽囊問題、自律神經失調。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至15:48前：計劃趕不上變化，避免過度糾結，造成不必要的內耗。允許一切事情的發生，找到最佳的應對方式。

(2) 15:48起：緊張氣氛逐漸走揚，溝通、交通、交易計劃藏變數，需要步步為營。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）

金牛、摩羯最佳

更多太報報導

【土象星座運勢】12/11 金牛座冷靜因應、處女座得知意外消息、摩羯座有些事仍需保留

【風象星座運勢】12/11 天秤座謹言慎行、水瓶座勇敢說不、雙子座見招拆招

蘇飛雅談星》 中日關係何時有解？星象預示「它」先禮後兵：2026年夏天起動作更大！