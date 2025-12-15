【水象星座運勢】12/16 巨蟹座多采多姿、天蠍座理財有方、雙魚座溝通共鳴
水象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★巨蟹座：多采多姿，娛樂、約會、創作開心。能從文化差異中學到不同觀點。
★天蠍座：理財有方，荷包進帳不少。有向外發展的機會。需要管理投資風險。
★雙魚座：和外國、遠距、跨界有緣。容易參與討論，和重要人士溝通有共鳴。
今日星象總覽
月亮在天蠍座的今天，諸事發展多變化，但也帶來深度轉化和成長的機會。由於正處於日土凶相高潮，責任、壓力增加，解決問題不易一次到位，需要保持耐心。
■留心：交通意外、火災、爆炸、地震。
■健康議題：生殖和泌尿系統問題、出血、發炎、骨折。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
全天漸入佳境，但壓力環伺。宜實事求是，避免樂極生悲。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：巨蟹、天蠍、雙魚
更多太報報導
【土象星座運勢】12/16 摩羯座外地順利、金牛座感情熱絡、處女座人際滋養
【風象星座運勢】12/16 天秤座受益溝通、水瓶座合作順利、雙子座破財準備
蘇飛雅談星》 中日關係何時有解？星象預示「它」先禮後兵：2026年夏天起動作更大！
其他人也在看
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 15 小時前 ・ 10
2025年大結局！12月生肖運勢大洗牌 誰旺誰衰一目了然
隨著2025年進入尾聲，12月的「戊子月」也悄然到來。這個月，天寒地凍、暗流湧動，是年底收尾與盤點得失的關鍵時刻。根據命理專家的說法，按照干支曆，子鼠屬水，水主智慧與變動，意味著不少生肖會在這個月面臨事業、財運的關鍵轉折。對一些人來說，是大展宏圖的時刻；對另一些人，則需小心應對、守住底線。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：12/15-12/21 出乎意料的轉折出現 獅子睡眠不足要顧健康 水瓶突發狀況反而激出創意
週一火星進魔羯座，這是火星的強勢位，火能量可以說是相當的強，它強在帶來一種嚴酷的氣息，或者是做起事情來一板一眼，也讓所有跟魔羯有關的人事物開始，被刺激起來、動起來。所有的機關、機構、政府、上層，都在火星的帶動之下成為焦點，也有可能會有爆紅，或者是引人矚目的一個機會。Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「5星座」聖誕節財運回魂！ 牡羊遇貴人 金牛有意外之財
聖誕節前後，5大星座財運回升，專家提醒把握機會。小孟塔羅牌小孟老師今（15）日在粉專表示，「5星座在聖誕節前後財運即將回魂！」金牛座家庭財運佳，可能獲得意外之財或禮物，工作表現受主管肯定。獅子座工作運旺，努力可獲資源與升遷機會。射手座投資回報佳，轉職或副業亦有好機會。雙魚座長期儲蓄與投資見成果，正財運佳；牡羊座則因積極拓展賺錢機會，迎來跨國合作與貴人運。這5星座的幸運兒快來看看如何讓財運回魂吧！EBC東森財經新聞 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
小孟老師運勢／別亂花錢！1星座投資需靜心觀望
生活中心／綜合報導12月14日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中金牛座在感情方面，異性緣超級旺；巨蟹座在工作方面，會遇到有力人士幫忙；至於財運，「這星座」投資需靜心觀望，以免荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
小孟老師運勢／注意荷包！1星座需做好投資計劃
生活中心／綜合報導12月15日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中獅子座在感情方面，與另一半激情保持長久；巨蟹座在工作方面，會開通事業版圖；至於財運，「這星座」需做好投資計劃，以免荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【唐綺陽星座運勢週報12/15-12/21】雙魚桃花順其自然，雙子工作放下心防 | ELLE
本週火星進摩羯，周圍瀰漫嚴肅風氣，做事容易一板一眼，魔羯相關人事物以及政府機關、高層成為焦點，身體要注意乾癢、掉髮或牙齒有狀況。太陽進魔羯，在嚴肅的氛圍中，做事更認真務實，工作嚴謹不得閒，政府機關、大老闆，發生意料之外的轉折點。Elle ・ 19 小時前 ・ 發起對話
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1
婚變滿血復出／掰了「不倫戀」桌球女神 男星轉型有成入圍金鐘獎
陳曉、陳妍希今年初結束8年婚姻，年末雙方不約而同推出新劇，過去常遭酸民言語霸凌「配不上陳曉」，且播劇成績始終不如前夫的陳妍希，這次以狗血姐弟戀戲碼正面PK陳曉的清裝經商劇，不但話題度大勝，收視也沒被壓下，事業在離婚後「滿血復活」；其他娛圈銀色夫妻，同樣不乏事業「此消彼漲」的案例。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 3
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 530
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 21 小時前 ・ 2
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 7
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 40
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 19
蕭敬騰陪同辦離院手續 Summer悼亡父悲痛喊：會適應的
「老蕭」蕭敬騰的妻子、經紀人 Summer（林有慧）在證實父親林光寧辭世後，15日再度於臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子 Day 2」，記錄失去至親後的第二天心情。她形容當天是星期一，原本預報降溫，實際卻是晴朗好天氣，陽光灑落，與內心的失落形成強烈對比。當天她再度走進北醫，辦理父親離院的相關流程，坦言心中其實帶著抗拒，但仍選擇親自前往，除了完成必要手續，更重要的是向一路照顧父親的11樓護理團隊表達最深的感謝。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 6
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 281
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 15 小時前 ・ 189
網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆 網讚：九州真男人不是叫假的
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）日前發文力挺，大讚「我們的首相做得好，超棒！」時常在社群平台海巡的他，又被發現看到網友發文要賴清德總統「滾出台灣」，他直接公開炮轟引起網友一片讚聲，連政治工作者周軒都曬出多則夢多回覆網友的留言佩服大讚：「有夠瘋的啦！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 168