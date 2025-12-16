【水象星座運勢】12/17 巨蟹座拓展版圖、天蠍座謹慎理財、雙魚座好事自遠方來

蘇飛雅每日星座運勢





水象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★巨蟹座：拓展版圖，交通奔波。文化差異帶來挑戰。得外國、專業人士幫助。

★天蠍座：謹慎理財，管理投資風險。有出國旅行、進修、向外發展的好機會。

★雙魚座：事業或長輩帶來的壓力增加，需要學會轉念。貴人、好事自遠方來。

今日星象總覽

月亮在天蠍座的今天，小事可行，大事緩進，必須要有克服困難的耐心。某些突發狀況帶來警醒，也指出需要準備的方向。全天謹言慎行則吉。由於新月將在週六登場，冬至將在週日登場，重要事務下週會有更多新的進展。

■留心：火災、爆炸、地震、坍塌、中斷。

■健康議題：出血、發炎、結石、蟲螫/動物傷害。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至10:47：吉中藏凶，按部就班則吉。

(2) 10:47至15:31：困難阻礙增加，需要耐心和毅力，或等待，或解決問題。

(3) 15:31起：大勢底定，暫時難有轉圜空間，稍安勿躁，適合例行公事、休閒、休息。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）

巨蟹最佳，天蠍次之。

