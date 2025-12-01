【水象星座運勢】12/2 巨蟹座步步為營、天蠍座感受敏銳、雙魚座確認消息

蘇飛雅每日星座運勢





水象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★巨蟹座：人際互動熱絡，看似順利，慎防利益衝突或派系鬥爭。宜步步為營。

★天蠍座：貴人自遠方來。容易感受身邊人的情緒。遇問題時把話說清楚較好。

★雙魚座：能賺能花。易得知意外消息，須確認消息來源。有出差、旅行機會。

今日星象總覽

月亮由白羊座移往金牛座的今天，大環境氣氛由樂觀轉為務實，容易關注小細節和利益評比，醞釀後續的變化。全天適合計劃行事、修正問題。

■留心：火災、交通意外、林業問題

■健康議題：頭痛、喉嚨痛、聲音沙啞、耳鳴、平衡問題。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至02:16前：諸事發展樂觀，有利需要快速成長和擴張的事務。

(2) 02:16至11:13前：大事底定，暫時難有新發展。適合例行公事、自己可以掌握的事情。

(3) 11:13起：一分耕耘，一分收穫的時刻。避免鑽牛角尖，滿招損，謙受益。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：

11:13前: 白羊、獅子、射手。

11:13起: 處女、摩羯最佳，金牛次之。

