【水象星座運勢】12/23 巨蟹座慎防虧空、天蠍座掌握人脈、雙魚座投資大膽

蘇飛雅每日星座運勢





水象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可結合上述三種預測來看)

★巨蟹座：可能面臨共有財務的壓力，慎防虧空或被佔便宜。魔鬼藏在細節裡。

★天蠍座：留心潛在危機或小人，冷靜判斷資訊真假。

★雙魚座：社交熱絡，投資大膽，留心為人損財，不利借貸。容易得知第一手消息。

今日星象總覽

月亮在水瓶座的今天，溝通、交通、交易熱絡，適合人際交流、社交聚會、集思廣益。由於月亮和天王星能量互通，事情也可能有突然出現、意外中斷或轉折，需要順勢而為，彈性因應。

■留心：交通意外、火災、氣爆、空氣污染、高處掉落。

■健康議題：腿部扭傷或骨折、傷肝（過度疲勞、飲酒過度、藥物中毒）、跌倒受傷。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至16:03起：好事多磨，僵持不下，欲速則不達。心轉境轉，衝突有助了解問題所在，既然尋求解方。

(2) 16:03起：緊張氣氛雖暫時走緩，但計劃趕不上變化。弱者，順勢而為。強勢，因勢利導。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：雙子、天秤、水瓶

