【水象星座運勢】12/28 巨蟹座謹慎決定、天蠍座專注自己、雙魚座量入為出

蘇飛雅每日星座運勢





水象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★巨蟹座：商業交易、談判協商、合作合夥面臨挑戰，忌草率決定，事緩則圓。

★天蠍座：過多事情分散精力，需要專注在重要的事情上。避免涉入他人問題。

★雙魚座：有借貸或投資的機會，需要謹慎評估，量入為出，避免為錢傷感情。

今日星象總覽

白羊座上弦月在今天登場，帶來激情、積極、緊張、急躁的氣氛。容易發生摩擦、衝突、競爭，時間壓力下常有狗急跳牆的狀況發生。內心太多小劇場只是內耗。

■留心：火災、交通意外、工安事故。

■健康議題：頭痛、發燒、發炎、意外血光。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至09:06前，緊張壓力來到高潮，一動不如一靜，宜保持輕鬆愉悅的心情。

(2) 09:06起，諸事將有急於成長、擴張的趨勢。雖然輕鬆歡樂的氣氛增加，慎防意氣用事、不節制的問題。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：

獅子、射手

