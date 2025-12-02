【水象星座運勢】12/3 巨蟹座重要投資機會、天蠍座交通運旺、雙魚座表現亮眼
水象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★巨蟹座：朋友緣佳，社交活躍，娛樂開心。容易有集思廣益或重要投資機會。
★天蠍座：為合作競爭、感情、交易事務忙碌。國際、跨界交流多，交通運旺。
★雙魚座：溝通、交通熱絡，表現亮眼，出差、旅行、學習、考試、交易順利。
今日星象總覽
月亮在金牛座的今天，溝通、交通、交易熱絡，但也容易面臨意見分歧、利益衝突，需要耐心溝通，尋求共識。
■留心：地震、交通意外。
■健康議題：喉嚨痛、聲音啞、甲狀腺問題。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至22:08前：適合溝通、學習、議價、交易、短途旅行。
(2) 22:08起：轉機短暫出現，留心意外變化。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
處女、摩羯最佳，金牛次之
