【水象星座運勢】12/31 巨蟹座友伴相助、天蠍座順勢而為、雙魚座忙中有閒
水象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★巨蟹座：人際活躍，容易有夥伴相助。財運方面有望突破。
★天蠍座：人際關係和諧，遠近往來熱絡。可能有臨時邀約或改變。順勢而為。
★雙魚座：溝通、交通忙碌，學習、旅行愉快。晚間適合在家聚會，陪伴親友。
今日星象總覽
月亮由金牛座轉往雙子座的今天，大環境熱鬧忙碌，跨年氣氛濃厚，實際工作成效有限，適合完成既有事情，並且保留彈性因應變化。白天優於晚上，上午優於下午。晚間月亮進雙子座，適合溝通交流，互道平安祝福。
■留心：交通意外、地震、火災、爆炸、突發事件。
■健康議題：喉痛聲啞、咳嗽、甲狀腺亢進、氣喘。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至07:28前：早起的鳥兒有蟲吃，努力有成，事半功倍。
(2) 07:28至14:59前：需要專注目標，在有限的時間內完成任務。慎防懶散、拖延。
(3) 14:59至21:13前：大勢底定，暫時新開始。只能因應變化。適合例行公事、休閒、休息。
(4) 21:13起：溝通、交通熱絡，享受人際關係。慎防粗心失誤，外出可能有迷路、走散或走遠路的機會。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：
21:13前: 金牛、處女、摩羯。
21:13起: 天秤、水瓶
