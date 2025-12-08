【水象星座運勢】12/9 巨蟹座留意差異、天蠍座意外花費、雙魚座善用群體力量
水象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★巨蟹座：忙碌奔波，留意因交通或文化差異導致麻煩。工作財旺，努力有成。
★天蠍座：企圖心強，進修、旅行、國際交流、出國順利。將有意外花費出現。
★雙魚座：和家人溝通熱絡，須拿捏分寸，避免衝突。容易善用群體、團隊力量。
今日星象總覽
月亮在獅子座的今天，需要克服困難，才能更上層樓。下午優於上午，白天險勝晚上。受到火象星座強壯的影響，唯有熱情和信心，才能突破現狀。
■留心：火災、爆炸、地震、交通意外。
■健康議題：胸悶、心悸、胃食道逆流、心血管疾病、脊椎問題。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至03:56前：相對輕鬆歡樂，適合休閒、休息、談情說愛。
(2) 03:56至08:17前：困難、阻礙來到高點，一動不如一靜，需要謹言慎行。
(3) 08:17至17:00前：壓力逐漸走弱，午後漸入佳境，容易順利成功。
(4) 17:00起：諸事發展逐漸加速，有利於當機立斷。適合運動競賽、創造性活動。留心潛在的變化。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：白羊、獅子最佳，射手次之(先蹲後跳)。
更多太報報導
【火象星座運勢】12/9 白羊座生活精彩、獅子座為愛破財、射手座向外發展
【土象星座運勢】12/9 摩羯座貴人相助、金牛座拿捏進退、處女座家庭愉快
蘇飛雅談星》2026年星座運勢全解析！巨蟹、雙子財富滾滾來、7星座感情閃光四射
其他人也在看
星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：12/8-12/14 翻篇的壓力來襲 魔羯當心過度操勞傷身 雙子處理錢財得心應手
火星衝刺，整周都在衝刺當中，容易有火氣大的情況，每一個人都有機會容易性子急躁或事情來得又急又快，讓你來不及思考的感覺。火能量強，就容易引發火的事件，譬如火災或者是暴力事件、衝突以及交通安全。水星也在衝刺，有觸動木星、土星，容易引發社會性事件，也請留意重大的趨勢，例如股市，可能就會跟很多人的福祉都有關係。Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前 ・ 1
一周運勢出爐！2生肖財運爆發 屬龍「大凶」諸事不宜
民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享十二生肖12月7日至12月13日籤詩運勢，其中，生肖牛、生肖豬財運爆發，生肖龍則是大凶，運勢低迷，諸事不宜。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
4生肖12月迎來運勢高峰！升職加薪一把抓
4生肖12月迎來運勢高峰！升職加薪一把抓EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
最後衝刺！2025年末貴人運爆棚4生肖，屬馬自動吸引別人幫忙，「他」曾幫過的人回頭報恩
距離新的一年2026只剩下一個月，大家應該都很像做最後衝刺，來為今年畫下完美的句點吧！命理專家艾菲爾老師分析，在這一個月左右，將會有4組生肖獲得宇宙的祝福，過往的努力都會化成人脈來回報，在關鍵時刻貴人女人我最大 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「桃園之星」一週運勢12/8~12/14雙子桃花增多
牡羊座 牡羊座易因細節疏漏被挑戰的一周。溝通協作，細節制勝。本周牡羊座們需將重心放在團隊協作上，會議、彙報、文書往來增多，提前檢查細節與資料是制勝的關鍵。需拿出耐心協調多方意見，用行動推動共識達成。另外，本周雖有報銷、尾款等入帳，但娛樂、社交消費還是需要節制。健康注意咽喉不適，多飲水。愛情是水月鏡桃園電子報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
12生肖本周運勢 猴事業財運雙冠、蛇奪愛情榜首
本周事業運前三名:1.猴工作：本週運勢當旺，為第一名。累積長期的優良信譽，美好名聲，業務範圍擴大，無往不利的一周。2.雞本週運勢紅翻天，喜事重重，為第二名。平時不開腔，開腔幹大事的你，終於讓老闆另眼相看。2.龍本周運勢不賴，繼續維持旺運走勢，同為第二名。新的人際...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
威力彩頭獎保證2億 3星座偏財運勢不可擋
威力彩明（8日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄表示「3星座」在12月將迎來財運的大幅提升，過去一年的困境與阻礙，都將在這個月獲得突破。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
小孟老師運勢／12星座運勢曝！水瓶座「做好1事」得財
生活中心／綜合報導12月8日（週一）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日眾多星座桃花運勢旺，其中獅子座戀愛有所突破，天蠍異性緣相當好，建議有單身意願的雙魚多向外發展，有望遇見桃花；財運方面，水瓶座有得財小撇步，專家建議積極理財。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 29
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 26
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前 ・ 16
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 197
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 229
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 108
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝
《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 35
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 171
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 486
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 198