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【水象星座運勢】6/10 巨蟹座不宜多決策、天蠍座持續加碼、雙魚座猶豫錯過良機

小孟塔羅牌小孟老師
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小孟老師每日星座運勢
小孟老師每日星座運勢


巨蟹座

工作：注意微小細節

感情：結束近期紛爭

財運：不宜過多決策

巨蟹幸運色：銀白色

貴人：雙魚

小人：天秤

天蠍座

工作：投入新的項目

感情：感情不宜強求

財運：考慮持續加碼

天蠍幸運色：湖水綠

貴人：天秤

小人：處女

雙魚座

工作：猶豫錯過良機

感情：專一對待伴侶

財運：業績亮眼飛昇

雙魚幸運色：金箔色

貴人：魔羯

小人：天蠍

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