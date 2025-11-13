水費莫名暴增！台水人員敲門查水表無人應 破門驚見82歲嬤已成白骨

記者林意筑／台中報導

台中市北屯區發生一起「孤獨死」案件。82歲曾姓婦人長期獨居，加上個性內向，鮮少與他人接觸，但近2個月婦人的用水量突然暴增，自來水公司察覺有異，今（13）日下午前往查看，經多次敲門都無人回應，通報警方與里長到場協助破門，進入屋內後驚見她已死亡成白骨。對此警方已報請檢察官相驗，釐清確切死因。

據悉，曾婦長期獨居在北屯某社區，因平時與家人往來不多，僅偶爾在夜間時前往宮廟活動，但近兩、三個月內都無人見過婦人身影，加上婦人住處附近也為飄出惡臭，眾人也無多想，因此遲遲未發現婦人已離世。

由於近期自來水公司發現，婦人的用水量突然暴增至6000多度，認為用水狀況有異，於今日下午前往婦人住處查看，不過自來水公司人員多次按門鈴都無人回應，只好請里長、警方到場協助，破門進入屋內後才驚見婦人已死亡，且遺體嚴重腐爛成白骨，而浴室、廚房的水龍頭仍未關閉、持續流水中。

警方於現場初步勘驗，屋內並無遭竊或打鬥痕跡，排除外力介入，事後警方通知曾婦家屬至派出所製作筆錄，其女兒表示已半年未與母親連絡，對死因暫無意見，警方已報請檢察官相驗，釐清確切死因。

