水質監測重要里程碑 台水1號智能船啟用

台灣自來水公司迎來水質監測科技的重要里程碑，響應國家AI政策於昨（八）日在鳥嘴潭人工湖舉行「台水1號智能化水質採樣監測船」啟用典禮，由總經理李丁來偕同水利署副署長王藝峰、成功大學永續環境實驗所所長林財富等共同出席主持。此項創新技術將有效提升水質監測效率，打造職場友善、守護民眾用水安全，同時貫徹台水企業社會責任，樹立水源保護與水質管理的新標竿。

台水公司總經理李丁來表示，「台水1號智能化水質採樣監測船」啟用典禮象徵台水公司在「安全作業、精準監測、永續治理」三大領域邁出重大一步。過去，水庫水質採樣需仰賴同仁親自操作舟艇，不僅耗時、易受天候影響，更存在高風險臨水作業的安全隱憂。

李丁來說，「台水1號」將水質管理從「人工採樣」轉型為「智慧遙控」。1.16公尺的船體，具備GPS精準定位、自動駕駛、智能避障及多層次採樣（最深可達18公尺）等多項智慧科技，採樣數據透過4GLTE模組即時回傳雲端平台。

尤為關鍵的是，「台水1號」能與水質行動檢驗車串聯，形成一套完整的水質行動平台，高效能模式實現了快速採樣、現場檢驗、污染鑑定及應變策略制訂，大幅強化了應對水質突發事件的機動性與韌性，更體現了台水公司持續推動智慧水務，以科技力量確保水源安全與民眾飲水品質的堅定承諾。