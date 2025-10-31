水質規定更嚴了！環境部擬提修正草案 針對「2基準」滾動檢討

即時中心／黃于庭報導

為與時俱進提升水體品質，維護用水安全，以及滿足水體用途的品質需要，環境部預告修正「地面水體分類及水質標準」草案。除了增修水質基準值，包括新增全氟及多氟烷基物質（PFAS）、將「大腸桿菌群」調整為「大腸桿菌」、修增丙、丁類水體氨氮水體；另也增訂水域遊憩之水體用途。

環境部表示，現行地面水體分類及水質標準，分為保護人體健康生活及環境2類基準。其中，在保護人體健康相關環境基準，新增近期備受關注的持久性有機污染物「全氟及多氟物質(PFAS）」，因PFAS在環境中難分解，對健康及環境具危害風險，本次增訂「全氟辛酸（PFOA）＋全氟辛烷磺酸（PFOS）」合計基準值50ng/L，與飲用水水質標準一致，以確保水體用途的水質安全。

其次，對於保護生活環境相關環境基準方面，考量我國氣候環境條件，「大腸桿菌群」調整為「大腸桿菌」，有效反映糞便污染，更具公共衛生意義，並與國際趨勢接軌。

此外，氨氮的基準值，也調修丙類水體基準及增訂丁類水體基準，以增進水資源利用韌性。再者，近幾年國內水上活動風行，為符合民眾日益增加之水域遊憩的水質品質需求，增訂丙類以上水體「水域遊憩」適用性質，做為該類水體治理目標。

最後，環境部強調，本次修正預告係針對現行「地面水體分類及水質標準」滾動檢討，與時俱進更新，作為未來環境部及縣市環保局執行水體水質管理參據。

