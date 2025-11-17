水逆來襲！運勢急轉彎 專家驚點1星座：意外迎「修補關係」好時機

實習記者藍子瑄／綜合報導

本週星象能量變動快速，特別適合用來修補關係、釐清想法與整理內在。（示意圖／翻攝自pexels）

最近是不是覺得情緒忽明忽暗，容易受到影響？塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專提醒，本週星象能量變動快速，特別適合用來修補關係、釐清想法與整理內在。他指出，只要把心靈重新整合好，就能再次站穩方向、迎接新的開始。

以下為十二星座（11/17－11/24）一週運勢：

白羊座（03/21－04/19）

本週聚焦在共用資源、債務或與伴侶的金錢議題。水逆讓舊帳與細節浮現，是重新整合財務的好時機。射手新月帶來遠行、進修的新方向。

財運金句：你的專注與勇氣，就是財富的起點。

◆ 金牛座（04/20－05/20）

一對一關係成焦點。水逆讓你重新面對承諾與誤會，適合修補關係或談合作。新月帶來穩定財務的新契機。

財運金句：堅定價值，金錢自然往你靠近。

◆ 雙子座（05/21－06/20）

工作流程與健康需重新整理。水逆帶來溝通延誤與細節混亂，提醒你把事情再三確認。新月有利合作關係重啟。

財運金句：把話說清楚，就是最強的吸金力。

◆ 巨蟹座（06/21－07/22）

戀愛與創造力被點亮，但水逆讓情緒與舊情浮出，是深入探索自我感受的機會。新月有助調整日常與健康習慣。

財運金句：先安定內心，金流自然穩定。

◆ 獅子座（07/23－08/22）

家庭議題或居住問題需重新面對。水逆帶來舊事重提，但處理好根基，你的戀愛運與投資運將因新月更順利。

財運金句：勇敢站出去，財運就會跟著亮起來。

◆ 處女座（08/23－09/22）

溝通混亂、文書延誤、交通不順等狀況可能出現。水逆提醒你放慢腳步、確認細節。新月帶來居家改變或家庭新計畫。

財運金句：越冷靜的判斷，越能抓住真正的機會。

◆ 天秤座（09/23－10/22）

財務與價值觀成主題。水逆讓你重新審視收入、開支與理財方式，是調整習慣的好時機。新月帶來學習與溝通新起點。

財運金句：維持平衡，你的價值會被更清晰看見。

◆ 天蠍座（10/23－11/21）

本周是「自我重啟」。水逆落在你的本命宮，讓你回頭審視外在形象與人生方向。新月為你開財運新局。

財運金句：敢說需求，財富就會更靠近你。

◆ 射手座（11/22－12/21）

恭喜射手！新月落在本命宮，開啟新篇章，是年度許願最佳時機。但水逆提醒你先整理焦慮與未竟事務。

財運金句：方向清楚時，財富會自己找上門。

◆ 摩羯座（12/22－01/19）

人脈與潛意識需重新整合。水逆讓過去的合作或承諾回頭檢視，新月帶來心靈療癒的轉折點。

財運金句：穩住節奏，就是最強的累積方式。

◆ 水瓶座（01/20－02/18）

事業需重新調整方向。水逆讓專案延誤或溝通受阻，提醒你檢視職涯定位。新月帶來新的友誼與未來藍圖。

財運金句：與對的人合作，你的價值會成倍放大。

◆ 雙魚座（02/19－03/20）

信念、學習與事業目標需整合。水逆讓你回頭檢查計畫細節，新月帶來職涯新開端。

財運金句：專注你的天賦，財富會自然流動到你手中。

三立新聞網提醒您：

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

