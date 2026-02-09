水逆橫跨農曆年！唐綺陽示警：返鄉當心1事





隨著蛇年接近尾聲，星座專家「國師」唐綺陽發布最新運勢週報，她說，本週不僅「雙魚能量」大爆發，更有關鍵的土星移位與水星停滯，這期間雙魚議題必成焦點。唐綺陽也提醒，過年返鄉水星停滯勢必影響交通順暢，所以我們能做的是「行前多檢查，行程也重複確認」等，好確保出行順利。

唐綺陽說明，7日開始，水星率先進雙魚，這次水星在雙魚會待很久，待到四月中，這期間「雙魚議題」勢必成焦點，除雙魚人引人注目，還有雙魚事如藝術、酒精、睡眠、成癮，或秘密事件，如最近因電影「世紀血案」記者會引發的風暴，掀起對林宅血案「受難者、未解秘密」的關注，以及意識到幕後的神祕等，都是水星進雙魚激起的火花。

唐綺陽提到，2月10日起，金星也進雙魚。這倒是金星的強勢位，一來意味金星能量強，提昇大眾美感力，享受休息時光，放空，樂於慈善，探索身心靈等。也會想打扮自己、妝點門面，浸淫在變美的樂趣中。情感上，會偏「暗戀、秘密戀情」，有事悶在心裡不說，別人也看不出來，其實很享受暗中、不公開的感覺。對很多人來說，也意味想「低調、隱身」，覺得不招人注意更安全，少說少錯。暗中善舉也可能被公開而得讚賞，招來善報。

唐綺陽指出，2月14日情人節當天，土星進牡羊。土星在牡羊將待到2028年四月，有兩年兩個月時間，讓人領略何謂「做自己的壓力」；也許是「不滿意自己狀態」，也許是「因任性而吃苦頭」，或「被限制過頭，逼出真正態度」（先抑後揚），但被先「抑」的感覺一定不舒服，會因痛苦而蓄積憤怒，這就是「做自己的壓力」。

唐綺陽提到，不久之後，我們也開始感到水星停滯效應，水星停滯形同逆行，「回憶、回朔，老友碰面，翻舊曆史」等，正是有逆行，人才不會只往前走，偶而要逆行回望，往昔的事件才不會輕易被遺忘。

由於停滯含括整個農曆年，唐綺陽表示，很多人要出行、返鄉、訪友、移動，水停滯勢必影響交通順暢，所以我們能做的是「行前多檢查，行程也重複確認」等，好確保出行順利。除了交通，也要注意「表達、溝通的誤解」，或「3c故障、傳錯訊息」等，也可能忘東忘西，出門又折返等，有時也挺惱人。

最後，唐綺陽也說，大年初三太陽進雙魚。亦即除夕、大年初一、初二都「太陽衝刺」，氣流不穩，天氣多變，大家不管守歲、拜年走春都要注意身體，不要做冒險之事跟無形氣流對抗，以免影響筋骨與健康。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

