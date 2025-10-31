水逆衝擊！3星座恐「衰到年底」 專家示警：這段時間壞事多要小心
生活中心／張尚辰報導
2025年即將進入11月份，水星逆行也再度登場！星座專家艾菲爾提醒，這次水逆將從11月9日持續到11月29日，共有四個星座會明顯受到影響，包括雙子座、處女座、射手座及天蠍座，除了處女座之外，其他三個星座更需要格外小心，有可能一路「衰」到年底。
艾菲爾在節目中指出，本次水星會從射手座逆行至天蠍座，在這段期間，無論是交通安全或資訊傳遞，都容易出現誤會、延誤或錯誤的情況，交易、買賣、交通方面，常會出現錯亂、延遲或溝通不良的問題。
艾菲爾強調，尤其對於投資股市的朋友來說，要小心國際金融市場的劇烈波動。另外，11月還有中美關稅實施等重大事件，使整體局勢更複雜多變，他建議，若手上投資已有獲利，應「見好就收」，否則容易在水逆亂流中遭遇虧損。
此外，交通方面，無論是航運、公路或鐵路，都需注意安全；而與科技、通訊相關的領域，也可能因水逆而出現系統錯誤或誤會，提醒大家這段期間「壞事偏多」，大家務必要放慢腳步、謹慎應對。
【天蠍座】
雖然11月是天蠍座的生日月，但隨著水星逆行登場，情緒容易陷入低潮，煩惱與悲傷可能成為你前進路上的絆腳石。當思緒變得混亂時，別急著做決定，給自己一點空間與時間，放空一下反而能讓運勢慢慢回溫。
【射手座】
水逆期間可能帶來交通或科技方面的麻煩，像是電腦出問題、網路不順，甚至不小心點進可疑網站。提醒你千萬別亂點陌生連結，以免誤中詐騙陷阱，造成金錢或資料損失。
【雙子座】
11月對雙子座而言不是特別順利的月份，尤其美國總統川普更要特別注意健康與情緒管理，建議在言語表達上多加克制，避免因一時激動或發言不當而引發更大的爭議或動盪。
