水逆退場！「5星座」金錢能量重新點火 財運一路往上衝





水逆結束後，整個金錢能量像被重新點火，有些人從原本的卡住、延誤、停滯，一秒回到順風狀態。這五組人將迎來「錢運回神期」，不但思緒清晰、人脈打開，連原本拖很久的合作、收入、案子，都會突然開始動起來。更誇張的是，他們的判斷力變得超準，看到機會就能快速抓穩，做決定不再猶豫，財運因此一路往上衝。小孟塔羅雲蔚老師表示，想知道誰會在水逆退場後迎來金錢加速、機會爆發、貴人主動上門的好氣勢？一起來看這次的TOP5名單，你可能就在其中。

TOP5 金牛座

金牛座的金錢步調就像忽然被調回穩定又清楚的節奏，原本卡住的支出、延遲的收入、反覆溝通的合作，都開始乖乖回到位子上。金牛最擅長的就是耐心與判斷，而在水逆結束後，這兩項能力會被放大，你看事情更準、做決定更穩，不再因為外界干擾而心煩。再加上最近身邊陸續會出現實用的資訊，例如誰在找合作、哪裡有新的需求、什麼案子剛好缺人，這些都能讓你在財運上穩操勝券。你的踏實作風也會被他人看見，自然更容易獲得信任、拿到訂單或機會。當金流穩、判斷準、人脈順三者一起到位，金牛座的財運自然一路向上走。

TOP4 獅子座

水逆結束，獅子座的金錢運勢就像被重新點亮一樣，整個節奏明顯變得順暢。原本在水逆期間容易遇到的誤會、拖延、談不攏的合作，都開始慢慢回到正軌，讓你終於能把手上的計畫推得更有效率。再加上獅子本來就擅長展現魅力，這段時間你在職場或市場上的存在感會更強，別人願意信任你、支持你，合作也因此更容易敲定。更重要的是，你的判斷力和企圖心在水逆後同步提升，看準方向時能勢如破竹地往前衝，把握住最關鍵的財機。而且貴人機會也變多，有人會主動給你資訊、資源甚至案子，讓你少繞不少路。當行動、運勢、人脈三路同時打開，獅子座的財運自然一路升溫。

TOP3 雙子座

雙子座的金錢節奏就像忽然被調回「清晰頻道」，思緒變得超級靈活。原本水逆拖住的對帳、溝通失誤、延宕的合作狀況，開始一一順回正軌，讓你終於能把注意力放在真正能賺錢的方向上。再加上雙子在這段時間特別善於捕捉資訊，不論是一句提醒、朋友丟來的消息，甚至是不經意聽到的小細節，都可能變成改善收入的關鍵。你最擅長的「快速反應」也重新發揮威力，讓你在機會出現時能一馬當先地做出正確判斷。此時，雙子與人互動頻繁，水逆後溝通順暢，推案、合作、客源更容易談成。當頭腦清楚、資訊流動、行動敏捷三者同時到位，財運自然一路往上衝。

TOP2 天蠍座

天蠍座的金錢感就像被重新開機一樣，整個人變得超能抓重點。原本水逆期間那些拖拖拉拉、對方不回覆、款項延後、機會卡住的情況，開始會慢慢打開，像是擋住你財運的石頭被移走。更重要的是，天蠍的洞察力會在這時變得特別敏銳，你能一眼看出什麼是值得投、什麼是陷阱，因此不但少花冤枉錢，還能把資源投在最剛好的位置。另外，天蠍常常在水逆後迎來資訊爆發期，你會聽到一些「看似普通卻很重要」的小消息，卻剛好能讓你做對決定，替你帶來實際收入。還有，你的人際互動變得更有魅力，談合作、談價格、談資源都容易順利，別人也願意給你更多信用。當頭腦清楚、判斷精準、人脈順風、機會變多，天蠍的財運就像連環加乘，想不旺都難。

TOP1 射手座

射手座就像突然把「被封印的錢包開關」打開了。先從心態說起，水逆期間你原本卡住的決定、拖延的合作、猶豫的投資，結束後就像被人按下快轉鍵，事情開始順著你的想法推動。再來，射手的行動力會被點燃，原本不太願意處理的金錢細節，忽然變得清晰、有方向，花費也更懂得取捨，不再亂衝動。更棒的是，人脈的流動開始活躍，剛好這段時間你容易遇到帶來資訊、客源或資源的人，一句話、一個提醒，都能變成錢進你口袋的關鍵。此外，射手的直覺會變超準，看到機會不會再錯過，該抓的方向一下就抓住。整體來說，水逆結束後，你的金流、思路、行動、人脈通通一起順起來，財運自然水到渠成地旺起來。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

