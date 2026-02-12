【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】嘉義縣文化觀光局將於2月21、22日(星期六、日)在朴子市嘉藝點水道頭文創聚落舉辦「小老闆開店日」市集活動，讓小朋友幫自己的「舊愛」找到珍惜它的「新歡」，並藉由這次活動為新春連假畫上一個完美的句點。

▲水道頭聚落「小老闆開店日」邀親子共度創意週末。

2月21日（六）上午11點起，由「朴通市集」率先登場，集結在地文創品牌與特色美食，營造悠閒又富創意的聚落氛圍；下午開始，有手作造型湯圓的體驗課程等著報名者參加；次日更有手作飾品體驗，讓民眾能夠過個美美的年節。

文觀局長徐佩鈴表示，縣府持續推動文化聚落再生與活化，水道頭文創聚落是結合歷史建築修復與文創品牌進駐的成功案例。藉由「小老闆開店日」等活動，讓文化空間成為居民與遊客共享的生活舞台，展現朴子獨有的人文底蘊與文化創意能量，也期盼吸引更多家庭與年輕族群走進聚落，體驗嘉義的藝文魅力與在地人情。

活動現場除了DIY體驗外，還有演出表演與「打卡送好禮」活動，民眾只要於社群平台分享活動照片，即可獲得限量「祈福繪馬」乙張，數量有限，送完為止。

嘉藝點水道頭文創聚落由嘉義縣政府修復活化，目前有9家文創藝文品牌進駐，包括「動物好朋友」、「Tinco庭口金工」、「誠農藩」、「新住民關懷之家」、「好日作工作坊」、「翌莎精品咖啡」、「誠農食堂」、「方舟森林」及「梅嶺美術館」，提供手作體驗、藝文展覽與特色餐飲。

聚落位於朴子市山通路14號（日式宿舍群），鄰近東石國中與縣立圖書館，交通便利。誠摯邀請民眾相約，在春節與文化的陪伴中，感受最溫馨的嘉義風華。