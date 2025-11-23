水道「木生花」生命奇景再現

山上花園水道博物館一棵倒伏的羅漢松化身天然花器，開出亮黃文心蘭。（記者黃文記攝）

記者黃文記／山上報導

山上花園水道博物館近日再度出現令人驚喜的自然奇景。館方表示，繼先前曝光「鐵長樹」引發討論後，園區內又出現「木生花」的特殊景象，一株文心蘭就從倒伏的羅漢松枯木樹幹中長出，吸引遊客駐足。

水道館方表示，木棧平台旁的百年羅漢松群是園區重要生態資產，但近年極端氣候頻繁，強風豪雨造成老樹承受極大壓力。今年七月丹娜絲颱風侵襲，全園區一共倒伏一百三十棵樹，其中一棵羅漢松也遭吹倒，經專家研判已無法存活，最後僅能移除，並保留根莖作為記錄。

其後病菌侵蝕木心，留下約拳頭大的缺口。原本館方打算作為生態教材展示，但卻陸續有民眾將垃圾投入缺口，包括塑膠袋、寶特瓶等；清潔人員為避免持續遭到破壞，乾脆將一株文心蘭放進缺口，意外使這段枯木成了「天然花器」。

令人意想不到的是，文心蘭竟順利開花，亮黃色花朵在枯木上迎風搖曳，形成強烈對比，也展現生命延續的動人力量。

館方表示，歡迎遊客到園區走走，除了可以欣賞水道的古蹟建築特色，走訪廣闊的園區景觀，還可以親自尋找這些自然與環境互動所形成的奇景。