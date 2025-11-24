王軍

一夜間，風聲緊了

寒露噎住秋蟲的哀鳴

暮色漫過蘆葦衣擺時

他蹲在田埂

薄霜漫過一壟壟土痕

指縫漏出碎光

正把最後一把新穀歸倉

沾著田壟的泥

曾羡慕秋用金黃鋪陳田野

豐收漫過一壟壟田埂

泥土浸透新穀的甜香

糧囤鼓脹得肥碩流油

那雙繭手纏著黑黝黝的皺紋

風掠過蘆葦時

他摸了摸鬢角的白

像撫過剛收的棉絮，軟乎乎的

每道紋裏都盛著喜悅，藏著

整個秋天的溫

能跳出清脆音符

遠處的塘，薄冰咬著岸

小雪踮著腳踩過田垛

蘆花沾白簷角的蛛網

冷霧漫過小橋的石板

他起身，把竹籃裏的冬菜碼得齊整

每片菜葉上的霜，都映著灶間的火

凍不住的餘溫在籃底蜷著

穀香繞窗櫺時

皺紋裏的暖

正焐熱第一片雪花的柔軟