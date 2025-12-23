▲水里影展躍上東京國際舞台，洪馬克領軍 FFIFA 奪獎歐亞電影節，開啟台日獨立紀錄片交流新時代。（圖／洪馬克導演）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】台灣小鎮的影像能量，正以穩健步伐走向國際。創辦僅邁入第二屆的「水里影展」，近日在「福爾摩沙國際電影節（FFIFA）」創辦人洪馬克導演的策劃與領軍下，正式進軍東京「歐亞國際電影節（Eurasia International Film Festival）」。這場為期七天的國際影展盛會，不僅讓來自南投水里的素人導演作品首度站上東京核心影展舞台，更成功促成台灣、美國與日本影壇的深度交流，為台灣獨立紀錄片開拓嶄新的國際航道。

廣告 廣告

▲水里影展躍上東京國際舞台，洪馬克領軍 FFIFA 奪獎歐亞電影節，開啟台日獨立紀錄片交流新時代。（圖／洪馬克導演）

水里影展由孫昱碩發起，結合策展人洪馬克、影展統籌王歐力及設計師盧泰岳等人共同創辦，長期致力於挖掘地方真實而動人的生命故事。儘管影展仍處於起步階段，卻在洪馬克導演多年耕耘的 FFIFA 國際影人平台協助下，成功與歐亞電影節「WORLD FILM WEEK」單元接軌，於東京策劃推出「福爾摩沙國際電影節—水里影展放映單元」，完整呈現第二屆水里影展競賽得獎作品與精選觀摩片單，成為影展期間極具特色的台灣專屬單元。

▲水里影展躍上東京國際舞台，洪馬克領軍 FFIFA 奪獎歐亞電影節，開啟台日獨立紀錄片交流新時代。（圖／洪馬克導演）

放映期間，多部作品引發國際選片人與策展團隊高度關注。來自洛杉磯的選片人 Naoyuki Ikeda 在觀賞描寫青年返鄉心境的《迴》後深受感動，並對《金珠．哈里斯》與《混血小男孩的煩惱2》所呈現的跨文化生命經驗產生強烈共鳴，直言台灣電影為他開啟嶄新的視野，期待未來能將這些充滿土地溫度的作品引介至好萊塢。歐亞電影節策展人 Eri Namiki 也表示，《從沒走遠的味道》、《走出來的日子》與《生命禮物》展現濃厚的人情情感，深深打動觀眾，而《根生》在題材選擇、影像構圖與剪輯節奏上皆表現成熟，讓她驚艷台灣素人導演對城鄉連結與永續議題的深刻思考，遠超日本都市觀眾的既有想像。

▲水里影展躍上東京國際舞台，洪馬克領軍 FFIFA 奪獎歐亞電影節，開啟台日獨立紀錄片交流新時代。（圖／洪馬克導演）

在影展頒獎典禮上，洪馬克導演以紀錄片《以愛致父》榮獲「傳統文化傳播獎」。他特別致贈象徵台灣民間信仰的「白沙屯媽祖紅色門簾」給歐亞電影節主辦單位，呼應影展推廣多元文化交流的核心精神。這面紅色門簾在閉幕式上格外醒目，成為全場最溫暖也最具象徵意義的文化圖騰，成功將台灣信仰文化帶進國際視野。

此次參展更促成多項實質國際合作。日本《美作物語》導演松井和彥在觀賞多部台灣作品後深受感動，於頒獎台上高舉「I Love Taiwan」紅旗，將現場氣氛推向高潮。他表示，《守》與《雲上守護者》對生態保育的關注，與其現居鄉間的生活經驗高度呼應，未來希望與洪馬克導演攜手，在靜岡縣美作市共同創辦「美作電影節」，成為台日影像交流的重要平台。此外，導演增山麗奈也透露，歐亞電影節明年將由東京延伸至大阪，期盼串聯台灣、東京與大阪三地，共同推動亞洲影像的國際能見度，展現從文化共鳴走向產業合作的具體成果。

除影展放映外，洪馬克導演與《根生》導演陳樂頤亦受邀前往皇居旁的 Tokyo FM 電台專訪，分享從導演轉型策展人的心路歷程，以及水里影展如何在短時間內培育多位素人導演的經驗。節目預計於1月4日全日播出，訊號遍及日本各地，成為另類的台灣文化輸出窗口。

此外，於東京大學舉辦的台灣專屬放映會亦吸引眾多台胞與學生參與，映後討論熱烈，即使接近地鐵末班車時間，仍意猶未盡。多位觀眾表示，透過影像看見台灣在永續、人文與土地關懷上的深刻進展，特別是《根生》的家鄉認同與《三興驚艷》的食農教育議題，令人印象深刻。

洪馬克導演指出，水里影展的國際成果證明「地方即國際」並非口號，只要故事真誠、平台對位，台灣小鎮的影像生命力同樣能與世界產生共鳴，為台灣紀錄片開啟更寬廣的國際航程。