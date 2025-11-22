水里故事光耀全球！第二屆水里影展圓滿落幕 《沒走遠的味道》奪金 台灣在地熱血攜手日韓共築亞洲文化橋樑

【警政時報 司徒／臺北報導】在星光與山城熱情的交織下，「第二屆水里影展」於(16日)在玉山國家公園管理處盛大舉行頒獎典禮，為這場以「拍咱家己的電影」為主軸的影像盛會畫下圓滿句點。本屆影展不僅見證了在地創作能量的爆發，更透過多元合作，將所有在地與國際元素匯聚一堂，展現地方影展的高度影響力。

第二屆水里影展圓滿落幕 《沒走遠的味道》奪金。(圖/影展單位 提供)

金獎出爐：一碗豆花傳承四十年 銀獎探討自我風格。本屆競賽高手雲集，最終由洪大舜導演的作品《從沒走遠的味道》脫穎而出，勇奪最高榮譽「金獎」，該片細膩刻劃水里豆花攤近四十年的情感記憶。

廣告 廣告

陳樂頤導演的《根生》則以獨特的個人風格和對「自我認同」的深刻探討，一舉拿下「銀獎」與「網路評審團票選獎」，是本屆雙料贏家。吳逢源導演的《守》則以探討台灣工務段的故事獲頒「銅獎」。其他重要獎項如評審團推薦獎《雲上守護者》、最佳文化永續獎《混血小男孩的煩惱2》、特別敘事獎《剪刀手與剪接手》等，亦各具特色與深度。

雙國連線：日韓跨文化交流確立影展國際地位。本屆影展的國際交流達到新高峰。除了由洪馬克監製、韓國導演朴秀敏執導的開幕片**《關於遺留之物》，以「空寂美學」驚豔全場外，影展也與日本「泛歐亞國際電影節」合作，特別放映日本導演增山麗奈的紀錄片《瞽女之春：新潟盲女藝人的故事》。日本團隊更親臨現場，進行傳統舞蹈與演唱表演，為影展增添濃厚的跨國藝術氣息。

此外，影展也精選了七部台灣觀摩片，題材橫跨食農教育（《三興驚艷》）、攝影藝術（《有影台灣》、《生猛台灣》）、尋親記憶（《金珠·哈里斯》）、族群認同（《原來。紅土上的移民》、《打開花園的門》）及公共工程（《路林共森 – 新中橫》），成功搭建起水里與世界的影像橋樑。

「第二屆水里影展」在玉山國家公園管理處盛大舉行頒獎典禮。(圖/影展單位 提供)

奇蹟背後的共好力量：全員策展、永續實踐與AI教育。影展的成功，仰賴一股強大的「在地共好」力量。全員策展的奇蹟： 紀錄片工作坊學員以高達95%的留存率，「全員加入」策展團隊，親力親為包辦紅毯、佈置與典禮控台，是地方文化活動創造奇蹟的最佳典範。

永續精神的實踐： 影展貫徹嚴格的環保行動，長達半年活動幾乎全面禁用拋棄式餐具，學員全程攜帶環保餐具與環保杯。課程更融入 ESG/SDGs/IDGs 觀念，並與消防隊合作提供 CPR/AED 訓練，實踐「環境永續」與「生命永續」。

影像教育向下紮根。 影展與新興國小合作舉辦媒體識讀課程，影展統籌王歐力更將學童畫作結合AI生成動畫，透過科技激發偏鄉孩童的創作潛能。這股由在地出發、面向國際、兼顧教育與永續的影像力量，正逐步將水里影展打造成具備國際影響力的文化品牌。

第二屆水里影展頒獎典禮後，策展人洪馬克導演將帶領得獎導演在台灣各縣市進行超過20場巡迴放映，除了水里之外，尚包括南投市、集集、台中、彰化、澎湖等地，詳細巡迴放映片單與場次請洽水里影展粉絲專頁。

第二屆水里影展頒獎典禮後，策展人洪馬克導演將帶領得獎導演在台灣各縣市進行超過20場巡迴放映。(圖/影展單位 提供)

目前已在洽談其他國家，未來可能於北美合作單位上映。

第二屆水里影展 主要得獎名單：

金獎： 《從沒走遠的味道》 導演：洪大舜

銀獎： 《根生》 導演：陳樂頤

銅獎： 《守》 導演：吳逢源

網路評審團票選獎： 《根生》 導演：陳樂頤

評審團推薦獎： 《雲上守護者》 導演：陳淑梅

最佳文化永續獎： 《混血小男孩的煩惱2》 導演：張隱白

特別敘事獎： 《剪刀手與剪接手》 導演：王維綱

最佳音樂設計獎： 《生命禮物》 導演：陳威存

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光