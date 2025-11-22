水里故事光耀全球！第二屆水里影展圓滿落幕 《沒走遠的味道》奪金 台灣在地熱血攜手日韓共築亞洲文化橋樑
【警政時報 司徒／臺北報導】在星光與山城熱情的交織下，「第二屆水里影展」於(16日)在玉山國家公園管理處盛大舉行頒獎典禮，為這場以「拍咱家己的電影」為主軸的影像盛會畫下圓滿句點。本屆影展不僅見證了在地創作能量的爆發，更透過多元合作，將所有在地與國際元素匯聚一堂，展現地方影展的高度影響力。
金獎出爐：一碗豆花傳承四十年 銀獎探討自我風格。本屆競賽高手雲集，最終由洪大舜導演的作品《從沒走遠的味道》脫穎而出，勇奪最高榮譽「金獎」，該片細膩刻劃水里豆花攤近四十年的情感記憶。
陳樂頤導演的《根生》則以獨特的個人風格和對「自我認同」的深刻探討，一舉拿下「銀獎」與「網路評審團票選獎」，是本屆雙料贏家。吳逢源導演的《守》則以探討台灣工務段的故事獲頒「銅獎」。其他重要獎項如評審團推薦獎《雲上守護者》、最佳文化永續獎《混血小男孩的煩惱2》、特別敘事獎《剪刀手與剪接手》等，亦各具特色與深度。
雙國連線：日韓跨文化交流確立影展國際地位。本屆影展的國際交流達到新高峰。除了由洪馬克監製、韓國導演朴秀敏執導的開幕片**《關於遺留之物》，以「空寂美學」驚豔全場外，影展也與日本「泛歐亞國際電影節」合作，特別放映日本導演增山麗奈的紀錄片《瞽女之春：新潟盲女藝人的故事》。日本團隊更親臨現場，進行傳統舞蹈與演唱表演，為影展增添濃厚的跨國藝術氣息。
此外，影展也精選了七部台灣觀摩片，題材橫跨食農教育（《三興驚艷》）、攝影藝術（《有影台灣》、《生猛台灣》）、尋親記憶（《金珠·哈里斯》）、族群認同（《原來。紅土上的移民》、《打開花園的門》）及公共工程（《路林共森 – 新中橫》），成功搭建起水里與世界的影像橋樑。
奇蹟背後的共好力量：全員策展、永續實踐與AI教育。影展的成功，仰賴一股強大的「在地共好」力量。全員策展的奇蹟： 紀錄片工作坊學員以高達95%的留存率，「全員加入」策展團隊，親力親為包辦紅毯、佈置與典禮控台，是地方文化活動創造奇蹟的最佳典範。
永續精神的實踐： 影展貫徹嚴格的環保行動，長達半年活動幾乎全面禁用拋棄式餐具，學員全程攜帶環保餐具與環保杯。課程更融入 ESG/SDGs/IDGs 觀念，並與消防隊合作提供 CPR/AED 訓練，實踐「環境永續」與「生命永續」。
影像教育向下紮根。 影展與新興國小合作舉辦媒體識讀課程，影展統籌王歐力更將學童畫作結合AI生成動畫，透過科技激發偏鄉孩童的創作潛能。這股由在地出發、面向國際、兼顧教育與永續的影像力量，正逐步將水里影展打造成具備國際影響力的文化品牌。
第二屆水里影展頒獎典禮後，策展人洪馬克導演將帶領得獎導演在台灣各縣市進行超過20場巡迴放映，除了水里之外，尚包括南投市、集集、台中、彰化、澎湖等地，詳細巡迴放映片單與場次請洽水里影展粉絲專頁。
目前已在洽談其他國家，未來可能於北美合作單位上映。
第二屆水里影展 主要得獎名單：
金獎： 《從沒走遠的味道》 導演：洪大舜
銀獎： 《根生》 導演：陳樂頤
銅獎： 《守》 導演：吳逢源
網路評審團票選獎： 《根生》 導演：陳樂頤
評審團推薦獎： 《雲上守護者》 導演：陳淑梅
最佳文化永續獎： 《混血小男孩的煩惱2》 導演：張隱白
特別敘事獎： 《剪刀手與剪接手》 導演：王維綱
最佳音樂設計獎： 《生命禮物》 導演：陳威存
