水里歲末演唱會玖壹壹壓軸再祭煙火秀嗨翻了
[NOWnews今日新聞] 南投縣水里鄉公所觀光行銷暨農特產推廣系列活動再升級，28日晚間舉辦歲末演唱會，由台味嘻哈天團玖壹壹壓軸，搭配人氣團體FEniX、「台語天后」黃妃等大卡司強勢登場外，更祭出 震撼 550 秒高空煙火秀與首次亮相的「冷光煙火」，陪同遊客一起迎接 2026，成為今年冬天最亮眼的山城盛典。
水里鄉長葉銘豐表示，冬季是水里觀光淡季，但水里擁有冬季限定的清爽氣候與豐富農特產，如梅子、黑紫玉葡萄與臍橙等。今年首次推出的 「水里臍橙親子 DIY 攤位」，成功帶動了冬季觀光人潮，進而提升地方產業動能。
此外，水里鄉公所今年規劃的系列活動，從聖誕踩街、音樂派對、農特產市集到燈飾與煙火，無不希望能吸引更多遊客到水里旅遊。葉銘豐說，我們期盼用節慶、音樂、市集、煙火串起水里的冬季故事，讓遊客知道，到水里旅遊，不只有夏天玩水節，冬天的水里也同樣精彩，讓親子、青年族群等各世代，都能找到屬於自己的活動亮點。
28日晚間舉辦的歲末演唱會，大咖陣容堅強，節目內容跨越嘻哈、流行、台語金曲與電音，打造多層次舞台魅力，吸引不同世代觀眾參與。值得一提的是，主持人DJ圓圓—以音樂祭女王和「廣播界林志玲」稱號聞名，幽默歡快主持風格帶動全場氣氛。
演唱會由享有「南霸天美眉」盛名的DJ妖嬌，帶來流行舞曲開場，魅力十足。還有成軍15年Hot Shock哈騷客，累積7500場海內外演出的ShowBand，以及FEniX《原子少年》人氣五人男團，輪番上台演出，精彩舞蹈及演唱，受到年輕族群歡迎。
此外還有「台語天后」黃妃，以拳頭金曲〈追追追〉等耳熟能詳歌曲，讓台下民眾聽得如痴如醉。玖壹壹天團，則以超強台味嘻哈魅力壓軸登場，掀起全場最大高潮。
活動最受矚目亮點，是演唱會尾聲施放的550秒高空煙火秀，多層次彩色大爆開設計一次呈現，照亮整個水里夜空。更驚喜的是，今年首度加入「冷光煙火」，光束細緻、火花亮度高卻溫度較低，安全性高且極具科技感，呈現出如銀河光束般的夢幻效果。
鄉公所表示：「去年500秒煙火造成極大迴響，今年我們加碼到550秒，再加入冷光煙火，璀璨炫耀，陪伴大家在水里迎接最美好的2026。」詳細資訊請至南投縣水里鄉公所「五寶帶你遊水里」臉書查詢。
