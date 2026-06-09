水里農會食農教育端午同樂會 學生、志工、四健會、青農齊聚一堂

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林貞妤祕書勉勵大家多多支持在地農民食材，強調食農教育的核心目的：扎根土地、感恩惜福，培養低碳與健康飲食習慣。





南投水里農會於端午佳節前夕舉辦「食農教育—端午同樂會」，邀請水里國小學生、志工媽媽、四健會義務指導員及青農齊聚一堂，共同體驗包粽子的樂趣。活動現場熱鬧溫馨，透過世代共學，讓孩子們在傳統習俗中認識在地農業與飲食文化。

活動一開始，特別設計「米食？麵食？梅子？」的食材分辨小遊戲，拉開序幕，認識。讓學生在趣味互動中認識食材來源與特色。隨後由林貞妤祕書勉勵大家多多支持在地農民食材，強調食農教育的核心目的：扎根土地、感恩惜福，培養低碳與健康飲食習慣，並透過傳統習俗的體驗，深化對在地農業的認識。

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水里國小學生於與家政志工媽媽們一同體驗包粽子，感受傳統節日的溫馨與意義。

在志工媽媽與青農的指導下，孩子們親手包粽子，從挑選米料、包裹粽葉到綁繩，每一步都充滿學習與歡笑。透過「做中學」的精神，學生們不僅體驗到端午節的文化意涵，更在實作中理解食材從田間到餐桌的過程。

贈送粽子給端午佳節期間堅守崗位的消防等留守人員，感謝他們守護地方安全與民眾生活，讓社會充滿更多溫暖與關懷。

贈送粽子給端午佳節期間堅守崗位的警察人員，感謝他們守護地方安全與民眾生活，讓社會充滿更多溫暖與關懷。

水里農會表示，食農教育不僅是飲食文化的傳承，更是推廣在地農業、培養永續生活態度的重要方式。透過端午同樂會，讓孩子們在傳統節慶中學會珍惜食物、感恩土地，並建立健康飲食觀念，為社區注入更多活力與溫暖。

水里農會辦理食農教育端午同樂會活動圓滿大合照。

今年延續愛心關懷精神，活動中製作的粽子與往年一樣，贈送給端午佳節期間堅守崗位的警察、消防等留守人員，感謝他們守護地方安全與民眾生活，讓社會充滿更多溫暖與關懷。

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