水里農會食農教育端午同樂會 學生、志工、四健會、青農齊聚一堂
南投水里農會於端午佳節前夕舉辦「食農教育—端午同樂會」，邀請水里國小學生、志工媽媽、四健會義務指導員及青農齊聚一堂，共同體驗包粽子的樂趣。活動現場熱鬧溫馨，透過世代共學，讓孩子們在傳統習俗中認識在地農業與飲食文化。
活動一開始，特別設計「米食？麵食？梅子？」的食材分辨小遊戲，拉開序幕，認識。讓學生在趣味互動中認識食材來源與特色。隨後由林貞妤祕書勉勵大家多多支持在地農民食材，強調食農教育的核心目的：扎根土地、感恩惜福，培養低碳與健康飲食習慣，並透過傳統習俗的體驗，深化對在地農業的認識。
在志工媽媽與青農的指導下，孩子們親手包粽子，從挑選米料、包裹粽葉到綁繩，每一步都充滿學習與歡笑。透過「做中學」的精神，學生們不僅體驗到端午節的文化意涵，更在實作中理解食材從田間到餐桌的過程。
水里農會表示，食農教育不僅是飲食文化的傳承，更是推廣在地農業、培養永續生活態度的重要方式。透過端午同樂會，讓孩子們在傳統節慶中學會珍惜食物、感恩土地，並建立健康飲食觀念，為社區注入更多活力與溫暖。
今年延續愛心關懷精神，活動中製作的粽子與往年一樣，贈送給端午佳節期間堅守崗位的警察、消防等留守人員，感謝他們守護地方安全與民眾生活，讓社會充滿更多溫暖與關懷。
更多新聞推薦
其他人也在看
獨家／你敢信！警專午餐驚見2千隻龍蝦 學生嚇喊：太扯
警專過去曾被嫌棄伙食太差，一度引發議論，但這周菜單卻讓學生完全改觀！因為餐桌上竟然多出「2000隻龍蝦」。原來是因為正逢畢業季，校方也決定大手筆採購龍蝦、手扒雞等美食，讓全校師生都能加菜，周一更準備包子和粽子，希望畢業生面對特考，都能「包粽」!
不是多讀書！醫揭「1習慣」助大腦逆齡 研究證實：降認知退化風險
煮飯不僅能讓飲食更健康，從備料、烹調的過程，也有助於活化大腦。家醫科醫師唐雲華指出，研究發現，下廚不只是準備食物，更是大腦的全方位訓練，例如計畫與執行能力，幫助活化前額葉，另外，日本一項研究指出，經常進行烹飪的長者，後續發生認知功能退化的風險，顯著低於從不下廚的人。
高雄網紅教師陷校事會議爆「被住院」掀議 衛生局：屬高風險個案
高雄一名擁有6.3萬粉絲的林姓教師在臉書發文自爆，6月4日傍晚家中有警察與衛生局人員到場，隨後陪同就醫，過程中被要求躺擔架並以束帶固定送上救護車，鳴笛前往醫院掀起熱議。對此，高市府衛生局今（6/10）表示，該案屬多次自殺通報之高風險個案，已依社安網啟動介入評估，強調經專業判斷與當事人及家屬同意，並無強制住院。
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來
早餐店稽查9家違規！拉亞漢堡「用重組肉未標示」早安美芝城未投保出包
早餐也要注意食安。衛福部食品藥物管理署今（10）日公布「115年早餐餐飲業稽查專案執行成果」，稽查239家早餐餐飲業者中共有9家違規，包括拉亞漢堡北市莊敬店，使用重組肉現場未標示與規定不符；早安美芝城北市忠順店，業主未依規定投保產品責任險，都遭北市衛生局依違反食安法裁處3萬元。（記者：簡浩正）
水煮地瓜葉營養恐流失？醫授「1煮法」更健康！
生活中心／尤乃妍報導地瓜葉不僅是餐桌上常見的家常蔬菜，也是許多外食族快速補充營養的好選擇。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，地瓜葉富含多酚類、維生素A、維生素C、葉酸、鈣質及花青素等營養成分，具有降血糖、抗發炎、護肝，甚至具備抗癌潛力。不過他也提醒，地瓜葉的烹調方式不同，對其營養保留程度也有明顯影響。
小五女童留紙條「離家出走」定位在中部！媽心碎發文：快回家
高雄市仁武區9日驚傳一起學童失蹤案件，一名就讀國小五年級的女童，清晨被父母發現留下一張寫著「離家出走」的紙條後便不知去向，校方隨後也證實女童今日並未到校上課。面對突如其來的狀況，家長心急如焚，隨即向仁武分局警方報案求助。
傅子純正確死因曝光！遺孀數度哽咽：他同意插管的
【緯來新聞網】傅子純於本月7日下午病逝、享年46歲，今（10日）是靈堂開放親友悼念首日，其遺孀Cor
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
肉粽不能整串送人！端午節「7大民俗禁忌」曝光 「9類人」中午不宜外出
端午節將至，除了吃粽子、划龍舟外，民間也流傳許多避邪祈福習俗。命理專家楊登嵙指出，農曆五月初五是一年之中陽氣最旺盛的日子，民俗上認為此時陰邪之氣會聚集於特定場所，因此端午節有多項禁忌需要留意，包括避免前往陰氣較重場所、勿將肉粽整串贈送，以及6類生肖與族群中午最好「躲午」，以祈求平安順遂。
傳承客家「食五子」智慧！ 營養師：端午吃粽搭配「午時菜」解膩又助消化
端午佳節將至，大街小巷開始粽葉飄香。端午節在客家文化中被視為「五月節」，除了吃粽子，更有「食五子」的習俗。面對以糯米製成口感紮實的粽子，聯新國際醫院營養科資深營養師陳美芳8日指出，節慶飲食不必深陷「應景」與「熱量」的兩難拉扯，關鍵不在能不能吃，而是懂得怎麼吃、吃多少跟如何搭配，才能兼顧美味與健康。客家端午習俗中的「食五子」，包含粽子、茄子、長豆（豇豆）、瓠瓜、桃子、李子等應景食材，不僅象徵避邪祈福，也蘊含順應節氣的飲食智慧。陳營養師指出，粽子寓意「包中」與好運，而茄子熱量低、富含植化素，長豆則含有豐富纖維，有助促進腸胃蠕動，兩者在客家文化中也帶有長壽與健康的美意；至於桃子與李子，則能帶來清爽口感，幫助解膩，減少糯米食物容易造成的飽脹感。她進一步表示，從現代營養角度來看，客家人端午節常吃的「午時菜」，多以茄子、長豆、瓠瓜等時令蔬菜入菜，並採川燙後簡單調味，拌入蒜頭、鹽或少量醬油或是沾客家桔醬食用，口感清爽且較不油膩。這類料理不僅符合夏季節氣，也能補充膳食纖維、幫助消化，若與粽子一同食用，更能降低脹氣與飽滯感，展現先人兼顧節令與養生的智慧。至於端午節主角粽子，陳營養師提醒，無論是北部粽、南
公車變「移動水簾洞」 乘客車內撐傘躲雨傻眼 員林客運：膠條日曬老化
受到滯留鋒面及西南風影響，彰化地區降下強降雨，許多民眾冒雨趕搭公車上班上學，沒想到坐進車內卻又再度「淋雨」。有乘客直擊，員林客運的車廂內嚴重漏水，整輛車成了移動式水濂洞，乘客不得已只好在車內撐起雨傘，才能避免被淋成落湯雞，忍不住搖頭痛批「真的很荒謬」。
端午粽成腎臟隱形負擔 嘉基醫師傳授腎友「聰明吃」秘訣
端午佳節將至，坊間各式粽香四溢，不論是傳統的南北部粽，或是豪華的干貝、鮑魚粽皆已提前開戰。然而，對於慢性腎臟病患者而言，這些香噴噴的肉粽恐成為讓腎臟「超時加班」的隱形負擔。嘉義基督教醫院腎臟內科顏正杰醫師特別提醒，傳統粽子多為「高鹽、高油、高磷、高鉀」的集合體，若攝取過量，恐引發水腫、呼吸急促，甚至增加心律不整的風險，民眾切勿輕忽。顏正杰表示，許多民眾誤以為粽子僅是單純的糯米與配料，實則對腎臟負擔極大，一顆傳統肉粽往往包含滷肉、蛋黃、花生、蝦米、香菇等食材，製程中更少不了醬油與沾醬調味，鈉含量相當驚人。由於腎功能不佳的患者排除鉀、磷與水分的能力較差，一旦飲食失控，不僅容易導致口渴與水腫，更可能造成血鉀飆升，嚴重時甚至引發心律不整，危害生命安全。顏正杰指出，容易被忽視的還有「隱藏版高磷危機」，粽子內常見的加工配料、蛋黃及滷製食材，其磷含量皆偏高，長期攝取過量不僅會導致骨骼病變、皮膚搔癢，還會增加心血管疾病的風險。特別是洗腎（透析）患者，若未妥善控制磷的攝取，更會使身體負擔雪上加霜。針對腎友如何安心過節，顏正杰建議，端午節並非完全不能吃粽子，關鍵在於「換個方式聰明吃」，並提出以下四大飲食原
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
當公務員20年離職！他靠1招「年領千萬股利」：從此遊山玩水
財經中心／綜合報導許多上班族每個月拿到薪水後，會拿出一筆錢「存股」，長期下來可能累積可觀的被動收入，甚至改變整體人生規劃。經常分享投資知識的知名財經作家「不敗教主」陳重銘，近日分享當年告別20年的公務員生涯，如今靠著存股年領千萬股利的秘訣，「從此開始遊山玩水，享受人生」。
梅雨神救場！南「3水庫」喝飽了 網：請下爆下滿
生活中心／林善柔報導日前受到台灣南部地區許久未降雨影響，各大指標水庫的水情曾一度陷入嚴重危機，面臨乾涸考驗。所幸近日迎來入夏後最關鍵的梅雨鋒面，在連續6天大雨的強力挹注下，南部主要水庫的蓄水量在短短一週內顯著回升，目前已重回安全防線。
4款水果下雨天別買 老闆揭「水傷地雷」：外表看不出
受西南風與鋒面影響，全台近日多處降雨，最近經營「真青翠鮮果店」的老闆阿毛就提醒大家，下雨期間有四類水果最好先別購買，即便買了也要盡快食用，以免放置數天後出現過熟、發酵等問題。
降雨大解渴! 南化水庫今年首次滿載挹注 蓄水率突破40%
南部中心／林俊明、陳家祥、陳姵妡 台南高雄報導梅雨滯留鋒面跟西南氣流夾擊，帶來驚人雨量，也為南部水情帶來及時雨！高雄山區豪雨不斷，帶動旗山溪流量創下今年最大值，水利署也因此擴大"越域引水"，讓高雄跟台南共用的南化水庫，迎來今年首次滿載挹注，目前蓄水率一舉突破40%，大幅舒緩南部水情。
對世界好奇心改變人生！偏鄉學子考出5A4＋拚桃第一學府
115年國中教育會考成績揭曉，桃園市觀音國中位於濱海偏鄉學校，國三學生徐子甯憑「對世界充滿好奇心才能改變未來生活！」，考出5A4＋成績，爭取上桃園第一學府！觀音國中校長黃博欽表示，偏鄉學校基本學力持續穩定進步，展現學校推動「增A減C」教育政策的具體成效。
不只美食！台灣「這日常」讓英國人傻眼：世界觀洗牌 眾人見1細節笑翻
台灣不僅擁有眾多美食，便利又高效率的生活環境，也讓不少外國人留下深刻印象。一名女子近日分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句充滿歉意的「可能要等一下」，意外受到巨大文化衝擊，貼文曝光後，引發網友熱議。