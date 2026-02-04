水里鄉農會農民節表彰大會凝聚農友向心力 共創永續農業

水里鄉各界歡慶農民節，現場好熱鬧。（記者吳素珍攝）





水里鄉農會4日在該會農民教室舉行「2026年農民節表彰大會暨節電宣導活動」，隆重表揚各界優秀農民，感謝並獎勵長期默默耕耘、辛勤付出的農友們。今年郡坑家政班榮獲「農業部114年特色家政班一人之美」殊榮，象徵其在推動社區凝聚力、生活美學及農業創新方面的卓越表現，展現水里鄉家政班的亮眼成果與典範價值。農會也將持續推動農業創新，促進地方合作與產業升級。

南投縣長許淑華、水里鄉長葉銘豐、農糧署中區分署秘書張文美、明潭發電廠副廠長余培華、縣議員陳淑惠等等貴賓與會致意，有鼓勵、有期許，也有大大的祝福。許縣長並一一頒獎優秀農民獎牌並合影留念。

許淑華縣長頒獎表揚水里鄉優秀農民。（記者吳素珍攝）

本次表彰內容涵蓋114年特色家政班、水里鄉公所表揚人員、農產品共同運銷績效優異農友、熱心協助農會業務人員、各村模範農民、優秀產銷班班員、優秀家政班班員，以及該會服務滿十年員工，共計103人獲獎，皆頒發獎狀及禮品乙份。其中果菜共同運銷業務突破極端氣候影響大幅成長，運銷數量較前一年度成長260公噸，運銷額較前年成長950萬元。

頒獎優秀農民。（記者吳素珍攝）









活動中並安排台灣電力公司安全用電宣導以及農會業務有獎徵答，農友踴躍搶答，場面熱烈，會後於欣山園婚宴館舉行感恩餐會，向各界來賓表達誠摯謝意。

表揚滿十年服務員工。（記者吳素珍攝）

水里鄉農會表示，農民節表彰活動不僅是嘉許農友多年來的付出與卓越貢獻，更凝聚該鄉農友對農會的向心力與信心。未來將持續研發各項農產品產業，培育更多優質農作物、提升品質、拓展市場與通路，增進農民收益，讓水里鄉農業邁向永續發展。

郡坑家政班榮獲「農業部114年特色家政班人之美」殊榮獲表揚，並和許縣長合影留念。（記者吳素珍攝）

