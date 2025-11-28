水里鄉長選舉 考驗藍營整合

南投縣水里鄉長葉銘豐（右三）全力拚觀光，除續辦瘋水祭，加碼推耶誕狂歡派對煙火秀、風箏嘉年華等活動，頗受好評。（楊靜茹攝）

國民黨籍南投縣議員陳淑惠與前議員蕭志全因為水里鄉農會選舉恩怨，3年前讓偏綠、無黨籍葉銘豐以40票些微差距當選水里鄉長，若兩人恩怨未解，對葉銘豐而言，競選連任將是坦途。國民黨籍校長周進科曾表態參選水里鄉長，不過他能否被陳淑惠、蕭志全接納並全力支持而出線，考驗藍營協調整合能力。

蕭志全4年前卸任水里鄉農會理事長，原本掌握過半會員代表席次，預料他力挺的總幹事張啟荃團隊可驚險過關；陳淑惠為了協助兒子賴育佑競逐總幹事，與民進黨籍的水里鄉長陳癸佑合作，獲陳陣營會員代表相挺逆轉勝，2人因此決裂，蕭志全競選水里鄉長時，黨內水里鄉民代表湯鳳娥也堅持脫黨以無黨籍參選，藍營分裂，令泛綠葉銘豐險勝。

葉銘豐出身基層，服務不分藍綠，基層實力不容小覷，不過他的連襟是行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫，姨子是民進黨籍南投縣議員王秋淑，曾力挺賴清德總統、前立委蔡培慧，因此被視為泛綠友軍，他上任除延續瘋水祭，加碼推耶誕狂歡派對煙火秀、風箏嘉年華等活動頗受好評，致力推動觀光拚連任。

陳淑惠、蕭志全的恩仇錄並未完結，水里鄉農會選舉3月登場，蕭志全回鍋接任理事長，不續聘總幹事賴育佑，農會內繼續上演宮鬥戲碼，蕭派的1名理事因土地資格不符被檢舉撤銷職務，還違法出席投票給新任的總幹事陳美鳳，令陳美鳳職務遭廢止，改由農會祕書暫代，9月底賴育佑翻盤回任，陳、蕭兩人的梁子愈結愈大，勢必影響地方選舉。

國民黨南投縣黨部有意循蔡煌瑯、林宗男模式，找兩人有共識的人選出戰水里鄉長選舉，迄今仍傷透腦筋，曾獲師鐸獎的新興國小校長周進科表態選鄉長，周進科是土生土長水里人，加上幾乎都在水里鄉、信義鄉服務，不過他能否被陳淑惠、蕭志全全力支持而出線？備受關注。