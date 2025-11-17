水里里山生態廊道成果展 場域調整、導覽培力與社區共創呈現年度行動

▲「水里里山生態廊道成果展」合作單位、參與社區居民及現場來賓合影，共同記錄年度行動成果。

【記者 謝雅情／南投 報導】在教育部「臺大。山林。學院 2.0」與「社區林業」計畫支持下，由臺大實驗林水里營林區推動的「水里里山生態廊道」年度計畫，今（16）日於「與山同行—水里里山生態廊道成果展暨里山印象影片國際交流會」向民眾公布今年的執行內容。本年度合作單位包含水里鄉商圈創生共好協會、南投縣青年農民永續發展協會、水里里山餐桌團隊、山形兒童活動工作室及众擊坊，共同從場域調整、導覽培力、親子體驗及社區共創四個面向推動地方行動。

在場域行動方面，團隊以微棲地概念盤點友善農田與小白宮周邊的環境特性，並依調查結果調整部分區域，使農田周邊的生態環境能有更好的連結性；同時與在地青農「水里里山餐桌團隊」的友善耕作方式相互配合，逐步建立較為穩定的農田生態基礎。

▲邀請各單位一同參與開幕點燈儀式

導覽培力部分，今年以「生態導覽員數位輔助程式」作為主要工具，透過情境式學習與角色視角的方式協助學員建立環境觀察能力；並由協力單位協助調整導覽語彙，使未來走讀時能以更親切、易懂的方式介紹環境特色。

在體驗推廣方面，今年由水里里山餐桌團隊示範「金線連微循環體驗種植懶人包」，協助民眾以簡易方式認識林下經濟的基礎概念；另由山形兒童活動工作室設計親子向的低碳旅遊路線，以故事、任務與步行方式呈現環境體驗。成果展現場也呈現縮小版互動示範，讓民眾能在展區直接參與部分內容。

▲以臺大實驗林水里營林區的森林小白屋為起點，進行一連串的生態低碳旅遊活動。

此外，南投縣青年農民永續發展協會的青農們也參與今年「水里影展」兩支影片的拍攝工作，透過影像記錄地方風景與年度行動，使成果展呈現方式更為多元。

成果展也邀請深耕水里多年的众擊坊帶來精彩的演出，並向參與者介紹其所使用的部分樂器由臺大實驗林木材利用實習工廠製作，為活動增添不同面向的呈現。

社區共創部分則邀請社區長輩及居民共同參與，透過生活觀察與地方經驗進行創作，並以光影方式呈現在成果展中，展現今年在社區參與上的一段累積。

▲成果展當天的由永興社區長輩們繪製的螢光作品成為光影展出焦點。

此外，今年度計畫也導入 SROI（社會投資報酬率）方式整理年度投入，包括場域調整、培訓、體驗推廣與社區參與等面向，使成果內容得以更具結構地呈現，也作為後續跨單位合作的重要基礎。

本次成果展整合生態場域、導覽教育、社區參與、親子體驗與文化展演等多元內容，讓民眾能以輕鬆方式理解「水里里山生態廊道」一年的推動成果，也呈現參與單位在水里共同努力的多樣面貌。（照片記者謝雅情翻攝）