水里147線拓寬工程開工 提升烏溪線與濁水溪線交通路網

▲縣長許淑華等人參加水里一四七線拓寬工程開工。(圖：南投縣府提供)

水里鄉民期待多年的一四七線改善，美夢成真。經縣府向中央積極爭取，列入生活圈道路交通系統建設計畫，七日上午在新興村舉辦開工祈福活動，縣長許淑華參加活動表示，一四七線是國姓鄉、水里鄉聯絡要道，拓寬道路有助於烏溪線與濁水溪線鄉鎮路網，健全南投縣南北向道路系統，促進農產運輸效率、帶動地方觀光產業發展及經濟活絡。

水里鄉一四七線13K+560～14K+137道路拓寬改善工程，七日在水里新興村舉辦開工祈福活動。包括縣議員陳淑惠、縣府工務處長張弘岳、公路局中區養護工程分局副分局長張誌中、第四河川分署分署長張朝恭，以及水里鄉新興、新山、水里、農富、新城、中央、郡坑、南光村等村長及地方人士參加，新興國小學生舞獅慶祝，場面熱鬧溫馨。

許縣長表示，南投縣幅員遼闊，從國姓到水里，地方鄉親一直期待有一條安全、便利的道路。縣府之前已完成147線0K+000～7K+300路段拓寬，這是第二階段工程，未來全線打通後，不僅可讓甲類大客車通行、方便會車，更能串聯鄉鎮觀光路線，對農作物運輸、學生通學及地方發展都帶來重大助益。」

新興村長邱明光表示，地方自一0二年起即積極爭取該道路拓寬，居民期待已久，協商過程中不但地主全力配合，看到工程開工並舉辦祈福典禮，「真的是太高興了」！

縣府工務處長張弘岳表示，該項工程總經費新台幣一億二千一百三十萬元，包括用地費二千零二十萬元，其中中央補助81%計九千八百二十五萬元，地方自籌19%計二千三百餘萬元。

該項工程全長五百七十七公尺，主要工項包括懸臂式擋土牆、L型擋土牆、排水暗溝、集水井、箱涵、DET-1混凝土滯洪池、DET-2生態滯洪池、DET-3混凝土滯洪池，以及瀝青混凝土路面等，預定今年十月二日完工。完工後，該路段將拓寬為淨寬九公尺雙向車道（原路寬約四點三公尺至六點七公尺），大幅改善會車困難及通行安全問題。

許縣長同時感謝立委及相關單位向中央爭取經費，以及縣議員陳淑惠、在地村長與地主們的積極配合與溝通，讓工程順利推進。她強調：這條路不只是一條道路，更是鄉親回家的安心路、連結希望與安全的生命線。完工後，將有效提升區域交通安全性與可靠性，彰顯縣府對交通基礎建設及區域發展的堅定承諾。