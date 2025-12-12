水銀體溫計將停產 陸掀搶購潮 有人囤100隻

老式水銀體溫計，容易破碎導致汞洩漏，造成環境和人體損害，台灣2011年已經全面禁用，而中國大陸也宣布，明年1月1日全面停產。不過還是有不少民眾用習慣了，決定趕緊囤貨，因此掀起搶購熱潮。

老式水銀體溫計因安全隱憂即將在中國大陸全面停產，引發民眾搶購潮。中國大陸宣布自2024年1月1日起全面停產水銀體溫計，導致原本售價僅人民幣2元（台幣9元）的商品價格飆升至人民幣20元（台幣90元），部分藥局甚至開始實施限購。許多民眾仍偏好使用傳統水銀體溫計，認為其測量更加準確，有人甚至一次囤積100支。專家提醒，水銀為常溫下唯一呈液態的金屬，毒性強且不可降解，一旦體溫計破裂，不僅污染環境還可能危害人體健康。

隨著中國大陸宣布明年起全面停產水銀體溫計，當地掀起了一股搶購熱潮。據陸媒報導，有民眾一次購買高達100支水銀體溫計，導致市場價格大幅上漲。原本僅售人民幣2元且免運費的水銀體溫計，現在價格已翻倍至人民幣20元（台幣90元）。多家藥店因應搶購潮，已開始實施限購措施。

上海一家藥店店員表示，雖然水銀體溫計將停產，但目前仍有庫存，並且還會繼續進貨。然而，由於需求激增，許多藥店已經賣到斷貨。一位電商賣家也指出，水銀體溫計的價格在短時間內從人民幣10元漲至20元。另一位藥店工作人員表示，近日前來購買體溫計的顧客明顯增多，由於貨源價格上漲，店家已經開始限制每人購買數量。

許多上海民眾表示，他們更習慣使用水銀體溫計。一位上海民眾認為，不舒服時總是使用水銀體溫計測量體溫，對電子體溫計感到不習慣。另一位上海民眾則表示，從小接觸的就是水銀體溫計，感覺它測量的結果更加準確。

北京大學人民醫院兒科主治醫師丁明明解釋，水銀在體溫計中呈液體狀態，一旦體溫計破碎，水銀會暴露在空氣中並迅速揮發，被人體吸入後可能會損害神經系統和腎臟系統。丁明明還指出，小朋友打碎體溫計後誤食汞顆粒中毒的案例並不少見。實驗測試顯示，打碎一支水銀體溫計後，5坪房間的空氣汞濃度會超標百倍。值得注意的是，台灣早在2011年就已全面禁止水銀體溫計，建議民眾使用更加安全的電子體溫計替代。

