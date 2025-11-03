水防道路完成移交 二河分署攜手竹東鎮公所守護家園水岸

水防道路移交與綠美化合作雙軌並進，中央與地方持續攜手前行。





水利署第二河川分署在今年5月正式將芎林堤防與山豬湖堤防旁的水防道路移交予新竹縣竹東鎮公所管理維護。這項移交不僅象徵中央與地方協力守護家園的決心，也讓地方政府能更即時地回應居民需求，強化堤防設施維護與交通安全，提升整體生活便利。

竹東鎮長郭遠彰表示，這條水防道路能升級成一般道路，是公所長期努力爭取的成果，未來將帶動週邊發展。針對居民關心的安全與便利問題，鎮公所將持續爭取相關預算進行維護與改善，讓這些原本用途單一的道路，更能靈活回應民眾日常需求，為地方生活品質再加分。

第二河川分署楊人傑分署長也指出，這次交接正是中央與地方攜手合作的最佳典範。道路升級後，不僅提升鎮民通行的安全性，也串聯周邊交通動線，助力地方發展。水防道路兩側原本即擁有豐富的自然景觀，未來有望成為兼具防洪、休閒與生態的新亮點。

此外，同年8月4日，第二河川分署與竹東鎮公所更進一步簽署「水岸綠美化認養合作意向書（MOU）」，共同宣示推動河岸綠地整備與永續經營之決心。

此項合作展現中央與地方攜手的新模式，期望透過跨機關協作與社區參與，共同打造竹東鎮具地方特色、宜居親水的友善水岸空間。

簽署儀式於第二河川分署桃竹苗水情中心舉行，由竹東鎮長郭遠彰與第二河川分署長楊人傑代表簽署。雙方就認養範圍、管理機制、社區參與、環境教育及後續執行策略進行共識建立，為計畫推動奠定穩固基礎。未來將針對轄內具潛力之河岸綠地與閒置空間進行整體環境改善，同時導入社區、學校及志工團體參與，透過植栽養護、環境教育與導覽活動，深化居民對水岸環境的認同與守護意識。

