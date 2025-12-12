水雉友善野蓮家樂福買得到 「雉＋野蓮」上架全台60多間門市

農業部林業及自然保育署攜手高雄市政府、高雄鳥會與美濃蔬菜產銷班第18班、八甲田果菜生產合作社，推出水雉友善品牌「雉＋野蓮」，將保育價值與美味農產品結合，5日正式在全台63間家樂福量販店上架。

有凌波仙子棲息的野蓮田

水雉在台灣屬保育類珍貴稀有野生動物，喜歡棲息在濕地等具浮水性水生植物上，加上姿態優雅，因此又被稱作「凌波仙子」，在高雄美濃也有族群分佈，其中，當地的野蓮田便是水雉重要棲地之一，水雉棲息卻也讓在地農友面臨延後採收、產量下降等農作挑戰。

為此，林保署自2021年起與高雄市政府合作，在美濃當地推動生態服務給付措施，透過繁殖通報、棲地友善管理、延後採收等獎勵制度，以生態薪水概念，鼓勵美濃的農民在野蓮田間保留水雉棲息及育雛空間。

2023年時，高雄鳥會與產銷班共組「護雉聯盟」，推出自有品牌「雉＋野蓮」，讓水雉為野蓮代言，鼓勵消費者以實際消費支持守護濕地生態。

「雉＋野蓮」近日也正式進軍量販店通路，上週五（12月5日）在新店家樂福舉行上架發表會，未來民眾可以在全台63間家樂福門市購買到「雉＋野連」水雉友善野蓮產品。

林保署處長汪昭華致詞時表示，「還好有農民的包容，學者、民間團體的投入，加上政府政策的支持，讓野蓮變成具有產業價值的產品，也為水雉營造可安心繁衍的空間。」

美濃區蔬菜產銷班第18班班長李煥生表示，「為了這個發表會我三點就起床了」，出發前一刻還在出貨的他笑稱，「我走出台北來了，野蓮也跟著我一起來」。

首支農民自組瀕危物種巡護隊 在美濃守望水雉

高雄鳥會理事長莊清富表示，水雉在2000年全台鳥會普查中，大約只記錄到50隻，後來經過各方人士努力，目前全台水雉數量有機會突破5000隻。

2017年時，退休教師劉孝伸與黃淑玫偶然在高雄美濃發現水雉分佈，雖然只是小小的一個族群，但他們仍決定在當地租一塊地作棲地營造，經過多年努力，現由高雄鳥會集資延續保育工作至今，水雉數量亦有所成長，分佈範圍也開始往外擴散至周遭的野蓮田。

然而由於水雉棲息、築巢會影響農田採收，可能遭驅除，高雄鳥會便開始積極與周邊農民溝通。莊富清表示，他們希望農友能在水雉棲息、育雛期間延後採收，除了帶著農友們認識水雉「水雉在田裡不是吃野蓮，而是吃那些蟲」加強生態教育外，林保署將水雉納入生態給付，也幫助鼓勵農民在田間營造適合水雉繁殖的棲地，最終促成「護雉聯盟」誕生。

根據中央社報導，目前美濃湖周邊有87公頃野蓮池參與計畫，高雄農業局並協助成立全國首支由農民自組的「瀕危物種巡護隊」，守護水雉棲地。