水雉生態教育園區菱角鳥大調查號召鳥友點數 菱角田消失冬季水雉族群略減
▲水雉生態教育園區菱角鳥大調查號召鳥友點數大臺南地區的水雉族群量，今年因颱風造成菱角田消失，冬季水雉族群略減。（記者李嘉祥攝）
邁入第11年的「菱角鳥大調查」7日順利完成，水雉族群數量去年突破3000隻以上，但因受氣候變遷影響，今年夏季遭遇丹娜斯颱風，導致菱角田面積受損與水雉族群減少，冬季調查結果亦反映出此影響，今年總數為2934隻，較去年減少95隻。
為感謝調查員投入，水雉生態教育園區特別邀請生態廚師提供由在地保育食材製作保護石虎農作「山蕉」、珍珠柑、紅肉柳丁等點心，並由美濃阿嬤製作客家菱仁粽，為冬季調查增添溫暖。
水雉生態教育園區主任李文珍表示，水雉主要生活於由浮葉性水生植物構成的濕地環境，菱角田是其重要關鍵棲息地，水雉會在葉面上覓食、繁殖並養育幼雛；夏季為確保下一代的栖地與食物來源，雄鳥常透過「打架」方式爭奪交配權與地盤，冬季時水雉則轉為群聚生活，羽色換成更貼近環境的非繁殖羽，常成群棲息於水溝、水田與草澤等濕地。
李文珍主任說，基於水雉季節性生活習性，園區每年皆發起「菱角鳥大調查」，號召全國鳥友共同點數，瞭解大台南地區的水雉族群量，同時掌握濕地環境變化與棲地品質；園區與生物多樣性研究所自2015年起合作推動冬季水雉調查，於每年12月的第一個週日上午固定調查，日出後調查員進入各樣區開始記錄，並於11點前 完成調查並將結果回報園區，統計年度總量，此項公民科學調查制度迄今已邁入第11年。
李文珍主任指出，今年調查共有38里、52個樣區、86位調查員參與，鳥友來自台中、彰化、嘉義、臺南與屏東等地，許多人是連年響應的「老鳥」，也有許多初次加入的新朋友，呈現老鳥帶新鳥的良好傳統；今年亦有多所南部大學響應，包括嘉義大學與屏東科技大學學生由學長姐帶領共同參與，嘉義大學生物資源學系鳥類生態研究室蔡若詩老師更攜20位學生加入，希望將關心野鳥與生態調查的文化持續傳承。
李文珍主任強調，今年7月丹娜斯大颱風造成菱角田大幅受損，水雉夏季族群量因此下降，影響延續至冬季，雖然水雉總量減少95隻，仍在自然族群波動範圍內，但氣候變遷對濕地農業與野生動物衝擊逐漸浮現，透過長期公民科學調查得以及早掌握變動趨勢，也提醒社會大眾共同關注環境議題守護濕地生態。
