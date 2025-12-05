水雉遇見野蓮的溼地感動 「雉+野蓮」在濕地飛翔的永續約定

林業保育署攜手高雄市政府、高雄鳥會與美濃蔬菜產銷班第18班及八甲田果菜生產合作社，共同推廣在地友善野生動物農產「雉+野蓮」品牌。（圖：林業保育署提供）

農業部林業及自然保育署攜手高雄市政府、高雄鳥會與美濃蔬菜產銷班第18班及八甲田果菜生產合作社，「雉+野蓮」品牌，正式在家樂福全臺量販店門市上架，將兼具保育價值與營養美味的友善生態農產品送上餐桌，是農業產業鏈結與生態保育結合的重要里程碑。

水雉為保育類珍貴稀有野生動物，生態習性仰賴濕地等具浮水性水生植物作為棲地育雛，野蓮則為國內極危物種，高雄美濃農民成功推動產業化，使美濃湖成為水雉復育的棲地方舟。

野蓮田雖為水雉重要棲地，卻也讓在地農友面臨延後採收、產量下降等農作挑戰。2021年起，藉由公私協力的美濃湖復育行動，林業保育署與高雄市政府共同推動「生態服務給付措施」，透過繁殖通報、棲地友善管理、延後採收等獎勵制度，以生態薪水概念，鼓勵農民在野蓮田間保留水雉棲息及育雛空間，同時，水雉在田間能捕食害蟲「水螟蛾」，進一步形塑「生態助農」的良性循環，建構農業生產與生態保育共榮的新模式，邁向共存、共榮的永續發展方向。

林業保育署表示，「雉+野蓮」品牌是生產生態共好的象徵，代表農民願意留存濕地田間空間讓水雉安心繁殖；消費者則能透過日常選購，支持生態友善的農業實踐。「雉+野蓮」的上架，不僅代表農業與生態保育可以攜手共進，也讓全民能透過日常消費，參與守護臺灣珍貴的濕地與野生動物。吃得健康，也吃得感動，正是生態保育走進社會大眾生活的最佳展現。

林業保育署補充，隨著「雉+野蓮」品牌逐步推廣至更多通路，未來更多消費者將能品嚐到以生態友善方式栽培的野蓮產品，並透過餐桌行動成為支持保育的一份力量。林業保育署將持續推動生態服務給付政策，結合農友、企業與各相關單位持續合作，讓農業生產朝向永續轉型，延續美濃湖水雉與野蓮的溼地生態農業保育故事。

