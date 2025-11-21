水電工修線路「硬上」鄰家人妻！開價做2件事…女兒在家嚇到叫不出來

記者陳弘逸／高雄報導

高雄王姓男子曾當過水電工，3年前到女鄰居家中移動廚房馬達線路，施作完成後，趁機強制性交女方；甚至還開教付2000元做愛、1000元「舔下體」遭拒，還等到勃起消退才離去，並要求別跟外人說此事；事後女方丈夫問起，此案才曝光，王男挨告，一度否認犯行遭判，4年有期徒刑。二審認罪賠償100萬4480元達成和解，改判3年6個月有期徒刑，上訴三審，遭駁回。

判決指出，王男具水電專長，2022年9月28日應邀到女鄰居小花（化名）家中，協助移動廚房馬達線路，施作完成後，趁女方要付款時，竟趁機擁抱，不顧對方反抗，並表明「不要」，男方仍襲胸強制性交得逞。

當時王男還跟小花開價2000元「做愛射在體外」，或1000元「舔下體」遭拒，還對小花說，「待勃起消退才離去，不要向別人說起今天的事」，當下女方丈夫不在家，只有女兒在，一度嚇到叫不出來。

直到案發後兩天，王男問及小花丈夫，妻子最近過的怎樣、有沒有發生什麼事，當晚丈夫察覺有異關心之下，才坦承「對方做出一些不好的事」便氣到衝去對方家破壞天公爐，並報警提告。

一審，王男否認犯行，拒絕和解與賠償，遭高雄地方法院將王男依強制性交罪，判處4年有期徒刑。

王男為求輕判，提起上訴，這次改口坦承全部犯行，並賠償100萬4480元達成和解，還向法院求情已高齡68歲，不適合入監執行，且無前科，懇求緩刑。 因此，二審高雄高分院改判3年6個月有期徒刑。

案件上訴到最高法院，不過法官認為，小花雖達成和解，但並無原諒王男，且原審調查完備，並無違法，宣告刑度已超過2年有期徒刑，不符合緩刑要件，因此，為未諭知緩刑，也無違誤，駁回上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

