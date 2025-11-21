水電工性侵人妻害人生變調 噁稱「想娶妳做我的小老婆」 5

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名人妻小麗（化名）3年前請王姓鄰居到家裡幫忙移動馬達線路，結果卻遭王男性侵，小麗因此身心重創，也因此事與丈夫離婚，一審法官審理後，依強制性交罪，判處王男4年徒刑，王男認罪並賠償100萬4480元；二審法官審酌王男已和小麗和解，改判3年6個月，王男又上訴，但遭最高法院駁回。

判決指出，從事水電的王男與小麗住在同社區，彼此相識，2022年9月28日上午，小麗請王男到住處幫忙移動馬達線路，完事後王男突然開口說要抱小麗，然後就突然強吻，並以手性侵。

王男接著又強拉小麗的手撫摸自己下體，噁稱「給妳2000元，讓我跟妳做愛不然給妳1000元讓我舔妳下面。」小麗強硬表示拒絕「我不要」，王男竟厚顏無恥說要等他生裡沒反應才要離開，還告訴小麗「想娶妳做我的小老婆、這是我們2人的秘密。」

王男離開後，小麗馬上將此事告訴大女兒，覺得「自己很髒、很噁心」，但因為害怕婚姻破碎，並未馬上報警，而王男當天仍繼續騷擾小麗，還趁小麗載女兒出門上課時，在住家門口堵人，贈送小禮物，要她不要讓他老公知道。

王男庭訊時否認犯行，但法官認為，小麗和王男並無嫌隙，事後還倉皇搬離住了10幾年的住處，並沒有誣陷王男的動機，且根據監視器畫面顯示，王男在半小時內連番送小麗東西，小麗也對王男警戒防備，和證詞相符，判定王男犯行屬實，審酌王男犯後狡辯，又拒絕與小麗和解，對小麗的痛苦置若罔聞，沒有絲毫反省，依犯強制性交罪，判處4年徒刑。

王男上訴並坦承犯行，還拿出100萬4480元和小麗和解，表示自己已是68歲高齡，不適合入監服刑，希望法官給予緩刑。

二審法官認為，王男造成小麗身心重創，已達輕度身心障礙程度，案發至今超過2年半仍無法平復，更無法工作，只能靠前夫和子女照顧，可見王男為逞一時性慾，已將小麗原本平靜的生活毀於一旦，犯行重大，無法減刑。

審酌王男已退休、靠勞工退休金支應生活開銷，且原審未考慮王男達成和解並賠償，犯後態度及犯罪所生損害已有改變等情，撤銷原判決，改判3年6個月徒刑。

王男上訴後，法院認為小麗雖然願意和解，但仍無原諒王男之意，原審調查已臻完足，原判決所處宣告刑已逾有期徒刑2年，即不符合緩刑要件，最高法院判決駁回上訴。

照片來源：示意圖。《視覺中國》

【保護被害人隱私，避免二度傷害、尊重身體自主權，請撥打110、113、性侵害就是犯罪，請撥打110、113】