水電工揭浴室5大禁忌！「這2物丟馬桶」荷包恐噴31萬

國際中心／王靖慈報導

日前外媒訪問多位水電工，請他們分享自己多年現場經驗裡「絕對不會在浴室做的事」。從可沖濕紙巾、衛生棉，到民眾愛用的水管疏通劑，全都上榜。這些小習慣看起來方便，但嚴重的話，自家水管有機會整條挖掉，荷包恐將大失血！





外媒訪問多名水電工人，揭露5件浴室「絕對不會做的事」。（示意圖／民視新聞網）

根據外媒《HuffPost》報導，他們特別訪問多名水電工人，請他們不藏私分享一般居民在家中最常在浴室中犯的錯誤，並從專業角度分析這些看似無害的習慣帶來的隱患。同時，我們也請他們根據長年的維修經驗，揭露他們自己在浴室裡「絕對不會做的事」，希望能藉此提供大眾最實用且專業的防範建議。

衛生棉、生理用品被提醒切記勿丟入馬桶，期非常容易造成堵塞。（示意圖／民視新聞網資料照）

1. 可沖式濕紙巾、衛生棉沖馬桶

所有水電工一致點名的頭號兇手，就是「可沖式濕紙巾」。就算產品寫「可沖」，也不代表真的能沖。甚至費城的水電工Kelly Ireland警告，使用可沖濕紙巾的下場，可能是「花1萬美元（約新台幣31萬元）拆掉前院來挖水管」，特別是在老舊的水管系統裡，根本不會分解。同樣的還有像「衛生棉、生理用品」，切記勿丟馬桶，衛生棉容易吸水膨脹，因此有可能比可沖式濕紙巾堵塞還嚴重。

2. 水管疏通劑

民眾以為很厲害的水管疏通劑，也可能傷害水管。水電工表示，如果自家水管老舊，用水管疏通劑其實是在破壞水管本體，而且化學藥劑有可能會將堵塞物「推往更深的地方」，如果卡在急彎處，就會變成超級大堵塞。同時提醒，民眾常見的「小蘇打＋醋」也不太好，因為有機會腐蝕固定排水的橡膠墊圈。專業的建議是，民眾可用馬桶吸盤是最安全的。



3. 安裝可調式P型存水彎（P-trap）

P-trap這種水管接頭具有獨特的「P」字形狀，設計目的在於利用彎曲處的水封，隔絕並防止下水道的臭氣和有害氣體回流進入室內空間。看起來很方便，但裡面有很多凹槽，髒東西超容易堆積，毛髮也常卡住，最後清也清不掉。因此建議一開始就使用一般正確材質，長期能省去許多麻煩。





水電工學徒提醒千萬別漏水時還開水修理。（示意圖／民視新聞網）





4. 漏水時還開水

水電學徒Carly Carey表示，沒有可靠的止水閥就動手修理，有可能讓浴室瞬間變成游泳池。如果個別設備沒有止水閥，就一定要知道家裡總開關在哪裡。

5. 馬桶漂白錠



水電工對於馬桶漂白錠一致搖頭，他們嚴肅表示漂白錠會腐蝕馬桶零件。與其求方便，不如乖乖拿刷子和噴霧，才不會把馬桶搞壞。

原文出處：「可沖式濕紙巾、衛生棉」竟成馬桶殺手！水電工揭浴室「5大禁忌」誤踩恐噴31萬

