水電工月薪飆36萬甩會計3倍…頂大高材生親揭真相

畢業於加州大學柏克萊分校的男子崇邁（Chong Mai），轉職當水電工月薪暴增。（示意圖，非當事者／翻攝自Pixabay）

日媒報導指出，美國近期因勞動力短缺掀起一股「藍領富豪」熱潮，技術藍領薪資水漲船高。一名畢業於加州大學柏克萊分校的男子崇邁（Chong Mai），毅然辭去會計師工作轉行當水電工，結果月薪暴增至190萬日圓（約新台幣38.8萬元），不僅是過去薪資的3倍，且工時縮短、生活品質也獲得提升，更直言「AI無法取代體力勞動」。

根據日本《朝日新聞》報導，隨著傳統「美國夢」的轉變，勞動市場出現結構性變化。由於建築、能源、運輸及製造業面臨嚴重勞動力短缺，導致這類以勞力換取收入的「藍領階級」需求激增，薪資也隨之大幅攀升。

數據顯示，美國電梯與電扶梯技師的年薪中位數已達1660萬日圓（約新台幣339萬元），電力線路安裝維修人員年薪中位數也約有1440萬日圓（約新台幣294萬元），讓不少技術工人晉升為「藍領富豪」。

隨著傳統「美國夢」的轉變，勞動市場出現結構性變化。（示意圖／Pixabay）

報導還引述一則實際案例，加州一名居民崇邁畢業於頂尖名校加州大學柏克萊分校，畢業後原在企業擔任會計，但因與上司關係不睦萌生去意。之後，在朋友建議下，他利用自身的數理優勢，進入培訓中心學習水電技術。令他驚訝的是，即便是零基礎的新手水電工，起薪也優於白領會計。

崇邁坦言，剛轉行時確實經歷了一段適應期，體力活讓他頭3個月雙手長滿水泡，因此一度擔心無法勝任。然而，正式上工後發現薪資回報驚人，時薪漲至約1.2萬日圓（約新台幣2454元），換算月薪高達190萬日圓，足足是過去擔任會計時的3倍。

除了收入翻倍，崇邁的生活品質也顯著改善。過去會計工作常需從早上9點忙至晚上7點，如今水電工班表為早上6時至下午2時30分，下班後有充裕時間陪伴妻子與朋友聚餐。他認為，過去在會計職務培養的談判技巧與數字觀念，在現職仍派上用場，且更享受親手解決問題的成就感。

面對AI人工智慧浪潮，崇邁提出深刻見解：「大家都認為AI可以代替人思考，但它不能代替人工作。」

