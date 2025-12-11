水電工父子雙雙命喪全聯倉儲火場 家屬揭「賠償金對折再扣保險」拒和解

家屬怒批，全聯事後全程神隱，統包商也沒誠意解決，直言大公司太欺負人，堅決表示不願和解。讀者提供



全聯福利中心位於台中大肚區生鮮處理廠倉儲，去年12月19日發生大火，造成9人死亡悲劇，其中還包括廖姓水電工頭父子。台中地檢署今日（12/11）依過失致死罪起訴全聯等3法人、全聯施姓特助等14人，因這場意外瞬間痛失2名親人的廖姓家屬怒批，包商根本就是草菅人命，對於理賠也毫無誠意，不但理賠金打對折，還內扣保險金，直到上月才給慰問金100萬元，「人命只值這樣嗎？如果是，我願意拿錢換回2人生命。」

廖姓工頭的姊姊表示，包商動火前沒有做好防護，根本就是草菅人命，8旬老母時至今日仍無法走出子、孫同喪火場的悲慟，然而全聯事發至今從來沒有出現過，統包商新菱也沒有誠意解決，一直拖到今年4月才開始協調，上個月承諾給慰問金100萬元，實在是太瞧不起家屬，「以為女人好欺負嗎？」

廖姊姊指出，弟弟是通順公司員工，通順是新菱的下包廠商，然而工程承包廠商態度消極，家屬苦等超過半年都未能獲得法定賠償，一直到火調報告出爐，確認事故肇責後，新菱公司才開始談和解金額，家屬要求每人賠償1,500萬元，結果卻被打對折，通順幫員工保險的300萬元也要從中扣除，等於新菱只願意給450萬元，完全沒感受到廠商的誠意。

廖姊姊痛批，大公司實在是太欺負人，猶如多次在家屬傷口上撒鹽，不但理賠金打對折，就連原本要給家屬保險金還內扣，痛批難道人命只值這樣嗎，「如果是，我願意拿錢換回2人生命。」堅持不跟包商新菱和解。

